Charlie Parmağımı Isırdı Videosu NFT Oldu: İşte Rekor Fiyat

Charlie parmağımı ısırdı videosu NFT satışıyla meraklandırdı. Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen açık artırmaya göre, Charlie yakında kardeşinin parmağını son kez ısıracak. Davies-Carr ailesi tarafından başlatılan NFT açık artırma satışı, orijinallik sertifikasıyla birlikte videonun başka birisine devredildiği anlamına geliyor.

Sosyal medya ağı YouTube'un efsaneleşmiş videolarından biri olan "Charlie bit my finger", NFT olarak 760.999 ABD doları karşılığında satıldı. Davies-Carr ailesi tarafından değiştirilebilir olmayan jetonla gerçekleştirilen açık artırma, viral videonun YouTube'dan silinmesiyle sonuçlanacak. Meşhur video, önümüzdeki saatlerde YouTube'dan kaldırılacak.

Davies-Carr ailesi tarafından oluşturulan web sitesindeki açıklamada, "Yakında silinecek olan YouTube virali 'Charlie Parmağımı Isırdı' için teklif verin ve sizi bu sevimli internet tarihinin tek sahibi haline getirelim" ifadeleri kullandı.

Anonim hesaplar arasındaki yoğun ihale savaşı, müzayedenin son saatlerinde fiyatların hızla artmasına neden oldu ve "3fmusic" isimli katılımcı "mememaster"ı geride bıraktı.

Charlie parmağımı ısırdı videosu NFT satışıyla meraklandırdı

Sadece 55 saniye uzunluğundaki 2007 tarihli video, internet tarihinin eskilerine işaret ediyor. Video, bebek Charlie'nin ağabeyi Harry'nin işaret parmağını ısırmasını gösteriyor. Charlie kıkırdarken Harry ise "Ah, Charlie! Ahh! Charlie! Bu gerçekten acıttı" diyor.

Charlie ve Harry'nin ailesi, NFT çılgınlığına giren son viral video sahiplerinden biri oldu. NFT'ler; dijital sanat eserlerini, koleksiyonları, GIF'leri veya viral videoları blokchain tabanında değiştirilemez varlıklara dönüştürür.

Son birkaç aydır NFT'lerin yaygınlaşması, paylaşım sahiplerinin ücretsiz şöhretlerini maddi bir kazanca çevirmelerine fırsat yarattı. Örneğin, arka planda ev yanarken kameraya sırıtan genç kızı gösteren "Afet kızı" görselinin arkasındaki kadın, geçen ay 180 Ethereum veya yaklaşık 425.000 dolar karşılığında bir NFT satışı gerçekleştirdi.

"Charlie Parmağımı Isırdı" NFT müzayedesi ise videonun YouTube'a ilk yüklenmesinin üzerinden 14 yıl geçtiği Cumartesi günü başladı. Video o zamandan beri yaklaşık 883 milyon görüntülemeye ulaşmıştı.

Elbette herkes YouTube videosunu indirebilir veya farklı platformlara yükleyebilir, ancak yalnızca NFT açık artırma kazananı orijinal videonun sertifikasına sahip olacak. Web sitesine göre, müzayedeyi kazanan kişi, artık ergenlik çağındaki Harry ve Charlie'nin yer aldığı videonun bir parodisini yapma fırsatına da sahip olacak.

Peki ya siz internetin bu viral videosu hakkında ne düşünüyorsunuz, sizce Charlie parmağımı ısırdı videosu neden bu kadar yüksek bir değere satıldı? Görüşlerinizi bizimle paylaşın.