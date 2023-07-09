Yapay Zeka Aracı Charm Beyin Tümörü Tedavisi İçin Umut Veriyor

Yapay zeka teknolojisinin gelişmesiyle birçok sektör pratik açısıdan rahatladı. Bu sektörler arasında en dikkat çekici alan olarak sağlık ön plana çıkıyor. Araştırmacılar son olarak bir yapay zeka aracının, cerrahiyi yönlendirmeye yardımcı olan özellikleri tanımladığını ve doktorların agresif beyin tümörleriyle savaşmasına yardımcı olduğunu tespit etti.

Kıdemli yazar Kun-Hsing Yu, Med dergisinde cuma günü yayınlanan bir raporda n cerrahların ameliyat esnasında yapay zeka destekli uygulamaların ayrıntılı teşhisler koyabildiğini ve bunları hızlı bir şekilde elde etmesinin hastaların sonuçlarını iyileştirebileceğini söyledi.

Yapay Zeka Sağlıkta Büyük İşler Başarıyor

Yu ve araştırma ekibi, beyin ameliyatı sırasında toplanan resimleri hastaların teşhisleriyle karşılaştırarak kontrol edebilen bir makine öğrenimi algoritması geliştirdi. CHARM adı verilen bu yazılım, bir tümörün genetik profilini belirlemede diğer AI sistemleriyden daha iyi performans gösterdi.

Yapay zeka sistemi, mevcut genetik testler kadar doğru olmasa da, bir tümörün profilini neredeyse anında tahmin edebiliyor. Geliştirilen bu sistemle elde edilen hızlı analiz, doktorların ek bir zaman planlama ve başka bir ameliyat gerçekleştirme süresi olmadan doğru tedaviye devam etmesine imkan sağlayacak.

CHARM teknolojisinin kötü huylu tümör hücrelerini iyi huylu hücrelerden ayırabildiğini belirten Yu, tümörün derecesini, yani ne kadar agresif olduğunun ölçüsünü belirleyen bu yazılımın patologların ameliyat sırasında yapabileceği 10 ila 15 dakikalık bekleme ihtiyacını ortadan kaldırabileceğini belirtti.

Araştırmacılar, çalışmanın umut verici olduğunu ancak CHARM'ın gerçek dünya ortamlarında test edilmesi gerektiğini söyledi. Yu'nun ekibinin yapmış olduğu çalışmalar kanseri daha iyi tedavi etmek için yapay zekayı kullanma çabalarının bir parçası olarak görülüyor.