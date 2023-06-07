Sohbetlere Renk Katan Chatbot Instagram'a Geliyor!

Medya son olarak, bir yapay zeka (AI) sohbet robotunun popüler fotoğraf paylaşım platformuyla potansiyel entegrasyonunu konuşuyor. Alessandro Paluzzi kısa süre önce Instagram'ın soruları cevaplayabilen ve tavsiye verebilen bir yapay zeka aracı üzerinde çalıştığını gösteren ekran görüntülerini paylaşmıştı. Konuşulan bu yenilik gerçekleşirse Instagram'ı Snapchat ile birlikte bir chatbot'a sahip olan ilk sosyal medya platformlarından biri yapabilir.

Instagram, merak uyandıran özellikleriyle kullanıcılarını şaşırtmaya devam ediyor

Geliştirilen chatbot, mesaj yazmakta zorlanan kişilere yardımcı olmayı amaçlıyor. Rehberlik ve destek sunma yeteneği ile kullanıcının mükemmel yanıtı oluşturmasına yardımcı olan özellik, modadan seyahate kadar birçok konuda tavsiye vererek kullanıcılarına arkadaşlık yapıyor.

Her biri kendine özgü tarza ve üsluba sahip farklı kişilerle etkileşim kurma seçeneğine sahip olduğunuzu hayal edin. İster esprili, ister sakin bir arkadaş seçim tamamen sizin olacaktır.

Ayrıca Instagram, sohbet robotunu devam eden konuşmalara sorunsuz bir şekilde entegre etmeyi düşünüyor. Kullanıcılar, sadece chatbottan bahsederek onu mevcut tartışmalarına dahil edebilecekler. Bu özellik, genel kullanıcı deneyimini geliştirerek daha sorunsuz ve daha ilgi çekici etkileşimleri kolaylaştırabilir.

Bu özelliğin yayınlanması için kesin bir zaman belirtilmese de, Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in önceki açıklamaları, şirketin Instagram, Messenger ve WhatsApp için yapay zeka karakterlerini aktif olarak keşfettiğini gösteriyor. Yaklaşan özellikleri ortaya çıkarma konusunda sağlam bir geçmişe sahip olan Paluzzi, bu iddialara güvenilirlik katıyor. Geçmişte, Meta tarafından resmi olarak duyurulmadan haftalar önce Instagram'ın ücretli doğrulama sisteminin kanıtlarını doğru bir şekilde tanımlamıştı.