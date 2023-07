ChatGPT'nin Android Sürümü Yakın Zamanda Piyasaya Sürülecek!

OpenAI, kasım ayında kullanıma sunduğu iOS güncellemesi birçok kullanıcı tarafından yoğun ilgiyle karşılanmıştı. Şirket, almış olduğu yeni karar doğrultusunda aynı sürümün Android versiyonunu da önümüzdeki günlerde kullanıma sunacak.

Duyuruyu atmış olduğu bir tweet ile açıklayan şirket, Android için düzenlenen ChatGPT'nin önümüzdeki hafta kullanıcıların hizmetine açacak. Google Play Store'da ön satışa çıkarılan uygulamanın milyonlar tarafından indirilmesi bekleniyor. Halihazırda bir tarayıcı üzerinden kullanılabilen uygulama artık, anroid sürümne sahip telefonlarda da kullanılabilecek.

Announcing ChatGPT for Android! The app will be rolling out to users next week, and you can pre-order in the Google Play Store starting today: https://t.co/NfBDYZR5GI