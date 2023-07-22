ChatGPT'nin Android Sürümü Yakın Zamanda Piyasaya Sürülecek!

OpenAI, kasım ayında kullanıma sunduğu iOS güncellemesi birçok kullanıcı tarafından yoğun ilgiyle karşılanmıştı. Şirket, almış olduğu yeni karar doğrultusunda aynı sürümün Android versiyonunu da önümüzdeki günlerde kullanıma sunacak.

ChatGPT'nin Kullanım Alanı Genişliyor

Duyuruyu atmış olduğu bir tweet ile açıklayan şirket, Android için düzenlenen ChatGPT'nin önümüzdeki hafta kullanıcıların hizmetine açacak. Google Play Store'da ön satışa çıkarılan uygulamanın milyonlar tarafından indirilmesi bekleniyor. Halihazırda bir tarayıcı üzerinden kullanılabilen uygulama artık, anroid sürümne sahip telefonlarda da kullanılabilecek.

Announcing ChatGPT for Android! The app will be rolling out to users next week, and you can pre-order in the Google Play Store starting today: https://t.co/NfBDYZR5GI — OpenAI (@OpenAI) July 21, 2023

Teknoloji şirketinin Android için getireceği güncellemenin zamanlaması da oldukça kritik öneme sahip. Gelecek olan yeni eklenti Sensor Tower ve Benzerweb verilerine göre web trafiğinde ve uygulama yüklemelerinde yaşanan düşüşlerden sonra geliyor.

OpenAI ayrıca son günlerde yaşanan yavaşlama ve alakasız yanıtlar için önlem aldığını duyurdu. Şirket, yaptığı açıklamada API'leri güncellemeye devam ettiğini söyleyerek kullanıcılarının bu sorununu gidermeye çalıştığını belirtti.

Siz OpenAI'nin getirmiş olduğu Android sürümü hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.