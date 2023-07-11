ChatGPT'ye Bir Dava Daha: Yazarlar Şikayetçi!

ChatGPT günümüzde birçok farklı alternatifinin olması sebebiyle her ne kadar ilk zamanki kadar yoğun kullanılmıyor olsa da; kullananlar, bazı kesimleri rahatsız edebiliyor.

Hem komedyen hem de yazar olan Sarah Silverman ve bir grup yazar, OpenAI'a telif davası açtı. Sebebi ise ChatGPT'nin kendi rızaları olmadan eserlerinin özetini çıkarıyor olması.

Yazarlar Yapay Zekaya Dava Açıyor

Daha önce de pek çok sanat dalındaki isimlerin tepkisini toplayan yapay zeka tartışmaları, şimdi de yazarların telif hakkı ile büyüyor. Eserlerin izinsiz bir şekilde kullanılması Sarah Silverman ve iki farklı yazarın daha tepkisini topluyor.

Silverman, Christopher Golde ve Richard Kadrey'den oluşan grup, toplu bir dava açtı. Yazarlar, Meta ve OpenAI'ın sohbet robotlarını eğitmek için telif hakkıyla korunan içerikleri kullandığı iddiasında bulunuyor.

ChatGPT'nin komut verildiğinde kitapların özetlerini direkt çıkarıyor olmasını telif hakkı ihlali olarak belirten yazarlar OpenAI'ya bu sebeple dava açtı. Meta'ya da yazarların kitaplarına LLaMA modellerini eğitmek için kullanılan veri setlerinde erişilebilmesi sebebiyle dava açıldı.

Yazarlar kendi eseriyle ilgili böyle bir onayda bulunmadıklarını ve izin vermediklerini belirterek telif hakkı ihlaline dikkat çekti. Davaların her biri 6 farklı suçlama içeriyor. Üç yazar, tazminat, karlarının iadesi ve çok daha fazlasını talep ediyor.

Dava açarak gündeme gelen bu üç yazarın şikayet ettiği konulara ve tartışmalara, ressamlar ve görsel içerik üreticileri de tepki gösteriyor. Kendi eserlerinin farklı AI araçları tarafından üretilebilmesi ve eğitim verilerinde kullanılmasından rahatsız olduklarını dile getiriyor.