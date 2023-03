ChatGPT Destekli Bing Yakında Reklamlar Gösterecek

Microsoft, OpenAI iş birliğiyle yenilenen Bing arama motoru ve Edge tarayıcısı hakkında yeni bir gelişme yaşandı. ChatGPT desteğiyle hızla popülerleşen Bing arama motoru, günlük 100 milyon aktif kullanıcı sayısını aşarak, arama motoru pazarında önemli bir yere sahip oldu. Şimdi ise Bing'de ChatGPT'nin artık reklam göstereceği iddia ediliyor.

Microsoft'un Bing arama motorunun ChatGPT kısmı için reklam gösterimine başlaması, Bing kullanıcılarının paylaşımlarıyla ortaya çıktı. Şirket, Bing üzerinden reklam gösterimi yapmak için çeşitli çalışmalar gerçekleştirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamalara göre reklamların kullanıcılar tarafından fark edilmesi test sürecinin bir parçası ve testler tamamlandıktan sonra tüm kullanıcılara reklam gösterimi yapılması beklenmekte.

Şu anda Bing içinde yer alan reklamlar, Bing'in arama sonucunda verdiği yanıtın alt kısmında "Daha Fazla Bilgi Edinin" şeklinde karşımıza çıkıyor ancak gelecekte bu reklam modelinin değişmesi bekleniyor.

Bing Chat now has Ads!



It's going to be fascinating to see how the unit economics of Ads in language models will unfold and affect search advertising.



1/3 pic.twitter.com/o5YjRjikOP