ChatGPT ile Dizilerin Farklı Sonlarının Yazıldığını Göreceğiz!

Siz de Game of Thrones dizisinin bu şekilde bitmemesini dileyen milyonlarca hayranından biri miydiniz? Yapay zekâ ile senaryoyu değiştirmeniz mümkün. OpenAI kurucu ortağı ve başkanı Greg Brockman'ın şirketinin üretici yapay zekâ programı ChatGPT için önerdiği kullanım senaryolarından en azından biri bu. Teknolojiyi mükemmel olmayan ama "istekli ve hiç uyumayan" bir grup "asistana" benzeten Brockman, ChatGPT'nin yazma ve kodlama için "angarya işleri" yapmaya yardımcı olabileceğini ama aynı zamanda daha "etkileşimli" bir eğlence deneyimi ekleme yeteneğine sahip olabileceğini söyledi.

Brockman, Cuma günü SXSW'de düzenlenen bir panelde "Belki insanlar hâlâ Game of Thrones'un son sezonu için üzgündür. Yapay zekânızdan farklı bir şekilde ilerleyen yeni bir son yapmasını isteyebileceğinizi ve hatta belki de kendinizi ana karakter olarak oraya koyabileceğinizi hayal edin." dedi.

ChatGPT, Senaristlerin En Büyük Yardımcısı Olabilir

Hollywood yazarları ChatGPT'nin TV ve film yapım süreci üzerindeki potansiyel etkisini - hem iyi hem de kötü - değerlendirmeye başladılar bile. The Hollywood Reporter'ın Ocak ayında incelediği üzere Writers Guild of America West gibi kuruluşlar "yazarlar için ek koruma gerektirmesi durumunda ChatGPT ve benzer teknolojilerin gelişimini izlediklerini" söylediler ancak THR tarafından görüşülen senaristler ChatGPT'yi yazarların çalışmalarının yerini almaktan ziyade yazma sürecine yardımcı olacak bir araç olarak görebileceklerini söylediler.

SXSW paneli sırasında Brockman, ChatGPT'nin en çok, içerik moderasyonu gibi kullanıcıların "ilk etapta insan yargısı istemediği" iş türlerini devralmaya hazır olacağını söyledi.

"Hayatın her yönü bu teknoloji tarafından bir şekilde güçlendirilecek ve eminim ki 'bunu istemiyorum' diyecek bazı taraflar, insanlar veya şirketler olacak ve bu sorun değil. Bence bu gerçekten de tıpkı cebinizdeki cep telefonu gibi, mantıklı olduğunda kullanılabilecek bir araç olacak."

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