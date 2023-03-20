OpenAI: "ChatGPT Her Beş Kişiden Birini İşsiz Bırakabilir"

OpenAI ekibinin şimdiye kadarki en başarılı ürünü olarak ortaya çıkan ChatGPT, daha şimdiden birçok meslek için yardımcı konuma evrilmiş durumda. OpenAI ekibine göre ChatGPT'nin yetenekleri, gelecekte yalnızca bir yardımcı olarak kalmasından çok daha fazlasını kapsıyor.

OpenAI araştırmacıları, ChatGPT'nin ABD'de bulunan mesleklerin %19'undaki sarf edilmesi gereken iş gücünün %50'sini, tek başına karşılayabildiğini belirtiyor. Yeni çıkan GPT-4 dil modeli ve geliştirmelerle birlikte bu oranın artması bekleniyor.

Yüksek Maaşlı İşler Yapay Zekadan Daha Fazla Etkilenecek!

Yeni duyurulan GPT-4 sonrasında LLM (Büyük Dil Modelleri) kabiliyetleri hakkında araştırmada bulunan OpenAI ekibi, yapay zeka nedeniyle çoğu iş dalının tehlike altında olduğunun altını çizdi. Ekip, yapay zekanın özellikle yüksek maaş alan avukat, yazılımcı, araştırmacı, içerik üreticisi, veri analisti ve grafik tasarımcı gibi mesleklere daha fazla etki ettiğini belirtti.

Öte yandan bilim ve eleştirel düşünmeye aşırı bağımlı olan işlerin ChatGPT'den etkilenmeyeceğine dair önemli veriler elde edildi. ChatGPT'den en az etkilenecek ,iş grupları ise fiziksel çalışmaya dayalı gıda hizmetleri, ormancılık, kerestecilik ve sanayi işçiliği olarak belirlendi.

Araştırma, 1000'den fazla meslek grubu, çalışanların işlerinin ChatGPT ile en az %50 oranında daha kolay hale getirilmesiyle ilgili verilere dayanıyor.