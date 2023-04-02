ChatGPT'den Hukuki Başarı: Park Cezasını İptal Ettirdi

Yapay zekanın gündelik hayatı kolaylaştıran faydaları, artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir habere göre Birleşik Krallık'ta yaşayan bir öğrenci, ChatGPT kullanarak hatalı kesilen park cezasını iptal ettirdi.

Millie Houlton ismindeki genç kadın, arabasının park cezası aldığını görünce yardım için ChatGPT'ye başvurdu. İtiraz dilekçesini dolduran yapay zeka, genç kadını 1500 TL'lik cezayı ödemekten kurtardı.

"ChatGPT Gibi İfade Edemezdim"

BBC'ye röportaj veren Houlton, cezanın yanlış olduğunu bildiğini ancak bunu doğru bir şekilde ifade edemeyeceğini düşünüp ChatGPT'den yardım aldığını söyledi.

60 sterlin değerindeki ceza, ChatGPT tarafından hazırlanan dilekçe sonrasında iptal edildi. Saniyeler içerisinde York Belediyesi tarafından kabul gören bir dilekçeyi hazırlamayı başaran ChatGPT, İngiliz basınında büyük yankı buldu.

Sanırım bunu ChatGPT gibi ifade edemezdim… Fikirleri profesyonel bir şekilde kelimelere dökmeyi sağlayan bir araç bulabildiğim için çok memnunum.

Yakın zamanda GPT-4 dil modeline geçiş yapan ChatGPT Plus, kullanıcıların gündelik hayatını kolaylaştıran yardımlarda bulunmaya devam ediyor.

Eğer ChatGPT'yi önemli bir iş için kullanmak istiyorsanız içerisindeki verilerin 2021 yılından öncesine dayandığını ve hatalı cevaplar verebildiğini belirtmemizde fayda var.