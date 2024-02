ChatGPT İlginç Yanıtlar Vermeye Başladı: OpenAI Duruma El Attı!

ChatGPT kullanıcıları dün gece sohbet botunu kullanırken ilginç yanıtlar almaya başladı. Yaşanan ilginçlikler arasında diller arasında geçiş yapma, yanıtlartda takılma ve hatta kendini tekrar tekrar düzeltme gibi durumlar yer alıyordu. Öyle ki yanıtlardan bazıları tamamen anlamsızdı.

Aldıkları garip yanıtları sosyal medya hesapları ve Reddit üzerinden paylaşan kullanıcılar, durumu hızlıca OpenAI'ye iletmeye başladı.

chatgpt is apparently going off the rails right now and no one can explain why pic.twitter.com/0XSSsTfLzP