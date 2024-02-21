ChatGPT İlginç Yanıtlar Vermeye Başladı: OpenAI Duruma El Attı!

ChatGPT kullanıcıları dün gece sohbet botunu kullanırken ilginç yanıtlar almaya başladı. Yaşanan ilginçlikler arasında diller arasında geçiş yapma, yanıtlartda takılma ve hatta kendini tekrar tekrar düzeltme gibi durumlar yer alıyordu. Öyle ki yanıtlardan bazıları tamamen anlamsızdı.

Aldıkları garip yanıtları sosyal medya hesapları ve Reddit üzerinden paylaşan kullanıcılar, durumu hızlıca OpenAI'ye iletmeye başladı.

Kullanıcılar ChatGPT'den İlginç Yanıtlar Aldığını Bildirdi

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byu/cbrules3033 from discussion

inChatGPT

chatgpt is apparently going off the rails right now and no one can explain why pic.twitter.com/0XSSsTfLzP — sean mcguire (@seanw_m) February 21, 2024

Gelen şikayetler üzerine bugün gündüz saatlerinde OpenAI durum sayfasında "ChatGPT'den gelen beklenmedik yanıtlarla ilgili raporları araştırdığını" kabul etti ve şimdi ise şirket sorunu tespit ettiklerini ve bir düzeltme üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Bu yazıyı yazdığımız sıralarda durum sayfasının üst kısmında hâlâ şirketin "durumu izlemeye devam ettiğini" belirten sarı çerçeveli bir kutu yer alıyor. Sorunun ne kadar daha süreceği bu nedenle belirsiz.

Ortada bir dizi hata ekran görüntüsü yer aldığından insanlar zaman zaman fake sohbetler yaratma konusunda da eğilimliler. Bu nedenle sosyal medyada dolaşan konuşma ekran görüntülerine körü körüne inanmamak da önemli.

Yine de hâlihazırda ChatGPT kullanıyorsanız ve önemli bir işinizi ChatGPT üzerinden hallediyorsanız, yaşanan sorunu bilmeli ve buna göre yanıtları kontrol etmenizde fayda var.