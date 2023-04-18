ChatGPT'den Yeni Gelişme: Kendi Dilini Yarattı!

Yapay zekâ şu anda modern yaşamın ayrılmaz bir parçası hâline geldi ve ChatGPT pek çok sektörde her şeyin temeli olmuş durumda. Bununla birlikte, platform büyüdükçe daha ürkütücü örnekler ortaya çıkıyor. Yeni yaşanan bir gelişmeye göre ChatGPT'nin kendi dilini yarattığı belirtiliyor.

Twitter kullanıcıları tarafından "Shogtongue" olarak adlandırılan bu dil, uzun konuşmaları daha sonra yeni bir istem olarak kullanılabilecek daha kısa formlara sıkıştırıyor. Bu, kullanıcıların tüm sohbetlerini yeniden oluşturabilecekleri ve kelime sınırına ulaşmış olsalar bile yapay zekâ sohbet botuyla konuşmalarına devam edebilecekleri anlamına geliyor.

Ancak bu dilin henüz başlangıç aşamasında olduğunu ve mükemmel olmaktan uzak olduğunu belirtmek gerek. Bazı kod çözme sorunları var ve GPT-3.5 hâlâ bunu anlayamıyor. Bununla birlikte OpenAI'nin yapay zekâ sohbet botunun en gelişmiş sürümü olan GPT-4, bu yeni dil sıkıştırma yöntemiyle çok daha iyi şekilde çalışıyor.

ChatGPT'nin Yarattığı Dili ChatGPT 3.5 Anlayamıyor

Bu özelliği kullanmak için kullanıcıların tüm konuşmaların sıkıştırılmasını talep etmeleri ve kayıpsız bir sıkıştırma sağlamak için özel talimatlar vermeleri gerekiyor. Yazar Jeremy Nguyen, kullanıcıların sıkıştırmanın bir LLM'ye beslenebilecek ve aynı çıktıyı üretebilecek minimum sayıda belirteçle sonuçlanmasını istemelerini öneriyor. Ayrıca sohbet botunu farklı diller ve sembollerle hazırlamaları gerekiyor.

Bu yeni dil sıkıştırma yöntemi, yapay zekânın kontrolü ele geçirmesinin bir işareti değil ve makinelerin birbirleriyle tanımlanamayan bir dilde konuşmaları konusunda endişelenmeye gerek yok. Sadece kullanıcıların kelime sınırının ötesinde konuşmalarına devam etmelerine ve sohbetlerini yapay zekâ sohbet botuyla yeniden oluşturmalarına olanak tanıyor.