Çin'de ChatGPT Kullanan Adam Tutuklandı

ChatGPT, çoktan profesyonel ortama ve akademiye girmiş durumda. Çok kısa bir sürede 100 milyon kullanıcıya ulaşan sohbet botunu şimdiye kadar duymayan kalmadı. Ancak ChatGPT sıklıkla kötü niyetli eylemleri otomatize etmek için kullanılıyor.

Çin'de bir adam, ChatGPT kullanarak yalan haber yazıp yaydığı sebebiyle tutuklandı. Tutuklama, yapay zeka destekli suçlar kapsamında bir ilk olabilir!

Yapay Zeka ile Sahte Bilgiler Üretti

Hong soyadındaki zanlı, Çin'de yaşanan ve 9 kişinin hayatını kaybettiği bir tren kazasıyla ilgili olarak sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle tutuklandı. Gansu Eyalet Polisi'nin aktardığı bilgilere göre Hong, tren kazası hakkında sahte ve yalan bilgileri yaymak için ChatGPT'den yardım aldı.

Yalan haberler ile kısa sürede binlerce sosyal medya kullanıcısına ulaşan Hong, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hong'un işlediği suçlardan biri de Çin'de yasal olmayan ChatGPT'nin VPN yardımıyla kullanılması oldu.

Uzmanlar, özellikle kitleleri etkileyebilecek büyük kapsamlı yalan haber ve dezenformasyon çalışmalarının yapay zeka destekli bir şekilde gerçekten korkutucu hale gelebileceğini düşünüyor.

Geçtiğimiz aylarda yapay zeka ile üretilen bir görselin 2001 Cascadia Depremi ile ilişkilendirilmesi ve Papa'nın ilginç kıyafetli görüntülerinin gerçek sanılması bunun en net örneklerinden biri.