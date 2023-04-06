Bu da Oldu: ChatGPT'yi Kullanarak Piyango Kazandı!

Taylandlı bir kişi, yapay zekâ sohbet botu ChatGPT tarafından kendisine sağlanan numaraları kullanarak piyangoyu kazanmayı başardığını iddia etmesinin ardından viral oldu. Ayrıca sistemin belirli parametrelerle yapılan hesaplamalara dayalı olarak bir dizi kazanan sayı üretmesini nasıl sağladığını da gösterdi.

TikTok'ta Patthawikorn Boonrin adlı kişi, birkaç varsayımsal sorunun yanı sıra önceki yıllara ait bazı kazanan sayıları girdiğini ve ChatGPT'den 57, 27, 29 ve 99 sayılarını aldığını açıkladı. Sayılar kendisine bir ödül kazandırmış olsa da ne yazık ki bu büyük bir meblağ değil ve kendisinin belirttiğine göre yalnızca 2.000 THB (59 dolar) tutarında bir kazancı evine götürebildi.

Kazandığı Meblağ Ufak da Olsa Viral Olmayı Başardı

Ancak yine de bir kişinin sadece yapay zekâ kullanarak şansını deneyebilmesi, Boonrin'i viral hâle getirmeyi başardı ve birçok kişi yapay zekâ kullanarak kolay para kazanabilmeyi umduğunu ifade etti.

Boonrin yerel bir haber kuruluşuna bunun ChatGPT'yi piyango numaraları üretmek için ilk kez kullanışı olmadığını ve botun kendisine piyangoyu kazandırmasının tamamen şansla ilgili olduğunu söyledikten sonra yeni saplantısına "fazla takılmamasını" ve "dışarı çıkıp egzersiz gibi şeyler yapmasını" hatırlattığını bile belirtti.

Elbette pek çok kişi Boonrin'in başarısını belki de daha büyük bir ödülle tekrarlayıp tekrarlayamayacağını görmek isteyecek ve eğer başarırsa bu kesinlikle piyango şirketlerine üzerinde ciddi olarak düşünmeleri gereken bir şey sağlamış olacak.