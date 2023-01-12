ChatGPT Şimdi de Reklam Kampanyası Hazırladı!

ChatGPT yapay zekâsı son günlerde giderek gündemi ele geçirmiş durumda. Bugün ise bu yapay zekâ kendi yarattığı yeni reklam kampanyası ile viral olmuş durumda. Ryan Reynolds'un ortağı olduğu Mint Mobile için ChatGPT kullanarak oluşturduğu yeni reklam senaryosu dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Esasında bu, yapay zekâların reklam kampanyalarında kullanıldığı ilk sefer değil. Geçtiğimiz yıl Heinz'in reklam kampanyasında DALL-E yapay zekâsı kullanılmış ve o da o dönem dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Şimdi ise Maximum Effort ajansının kurucusu Ryan Reynolds, ortağı olduğu Mint Mobile için ChatGPT üzerinden reklam kampanyası senaryosu oluşturdu.

Şahsi Twitter hesabı üzerinden paylaştığı videoda ChatGPT'nin kendisine sunduğu reklam kampanyası senaryosunu okuyan Ryan Reynolds, reklam fikrinin oldukça ikna edici olduğunu belirtiyor. İnsan konuşmasını gerçeğe çok yakın simüle edebilen ChatGPT, sahip olduğu devasa veri havuzu sayesinde sadece reklam kampanyalarıyla sınırlı kalmıyor, aynı zamanda film senaryoları bile yazabiliyor.

ChatGPT'nin Ryan Reynolds İçin Yazdığı Reklam Kampanyası

You knew it was just a matter of time until we did this (extend the @MintMobile savings with @OpenAI, that is). pic.twitter.com/uf2jblpG2j — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) January 10, 2023

Özellikle her alanda yaratıcı içerikler üretmesi sonrası pek çok insanın işini elinden alabileceği düşüncesiyle endişe de yaratan ChatGPT'nin bu yeni reklam kampanyası öyle zorlu süreçlerle de oluşturulmadı. Ryan Reynolds, ChatGPT'ye yalnızca "Ryan Reynolds'ın sesiyle Mint Mobile için bir reklam yaz. Şaka ve argo ifadeler kullan. İnsanlara Mint’in tatil promosyonunun, rakip şirketler kendi kampanyalarını sona erdirdikten sonra bile devam ettiğini bildir." komutlarını verdi.

Bunun üzerine reklam kampanya metnini Ryan Reynolds'ın ağzındanmış gibi kaleme alan ChatGPT, metinde kullanıcıların müşteri hizmetlerini her aradığında Reynolds'un sesini duyacaklarını ifade etti. Merak ediyorsanız siz de yukarıdan ChatGPT'nin Ryan Reynolds için hazırlamış olduğu reklam metnini Ryan Reynolds'ın ağzından dinleyebilirsiniz.