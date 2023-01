ChatGPT Şimdi de Reklam Kampanyası Hazırladı!

ChatGPT yapay zekâsı son günlerde giderek gündemi ele geçirmiş durumda. Bugün ise bu yapay zekâ kendi yarattığı yeni reklam kampanyası ile viral olmuş durumda. Ryan Reynolds'un ortağı olduğu Mint Mobile için ChatGPT kullanarak oluşturduğu yeni reklam senaryosu dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Esasında bu, yapay zekâların reklam kampanyalarında kullanıldığı ilk sefer değil. Geçtiğimiz yıl Heinz'in reklam kampanyasında DALL-E yapay zekâsı kullanılmış ve o da o dönem dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Şimdi ise Maximum Effort ajansının kurucusu Ryan Reynolds, ortağı olduğu Mint Mobile için ChatGPT üzerinden reklam kampanyası senaryosu oluşturdu.

Şahsi Twitter hesabı üzerinden paylaştığı videoda ChatGPT'nin kendisine sunduğu reklam kampanyası senaryosunu okuyan Ryan Reynolds, reklam fikrinin oldukça ikna edici olduğunu belirtiyor. İnsan konuşmasını gerçeğe çok yakın simüle edebilen ChatGPT, sahip olduğu devasa veri havuzu sayesinde sadece reklam kampanyalarıyla sınırlı kalmıyor, aynı zamanda film senaryoları bile yazabiliyor.

You knew it was just a matter of time until we did this (extend the @MintMobile savings with @OpenAI, that is). pic.twitter.com/uf2jblpG2j