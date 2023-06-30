ChatGPT, Windows 3.1'de Çalıştırıldı: Peki Ama Nasıl?

Bir geliştirici, eski Windows 3.1 işletim sistemi için WinGPT adlı bir ChatGPT sürümü oluşturdu.

Windows 3.1 gibi neredeyse hiç kullanılmayan bir işletim sisteminde ChatGPT'nin çalıştırılmasının pek bir önemi olmasa da WinGPT, ChatGPT yanıtlarının temel bir versiyonunu sunuyor ve 386 çip gibi eski donanımlarda çalışabiliyor.

Windle'ı (bir Wordle klonu) yaratmasıyla tanınan geliştirici, Windows 3.1'e yapay zekâ yetenekleri getirmek istedi. WinGPT, bunu gerçekleştirebilmek için Microsoft'un standart Windows API'sini kullanarak C dilinde yazılmış ve TLS 1.3 kullanarak OpenAI'nin API sunucusuna bağlanıyor.

ChatGPT, Windows 3.1'de Nasıl Çalıştırıldı?

Bununla birlikte sınırlı bellek desteği nedeniyle, ChatGPT yanıtları yalnızca konuşma bağlamı olmayan kısa ifadelerden oluşuyor.

Windows 3.1'deki mevcut kontroller sınırlı olduğu için uygulamanın geliştiricisi kullanıcı arayüzünü oluştururken zorluklarla karşılaştırdığını belirtse de görünen o ki öyle ya da böyle, böylesine eski bir işletim sisteminde ChatGPT'yi çalıştırmak mümkün. Geliştirici, yaşadığı süreci şu ifadelerle anlattı: