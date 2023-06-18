ChatGPT Şaşırtmaya Devam Ediyor: Windows Anahtarı Üretti

Windows işletim sistemlerini aktif hale getirmek için öncelikle size özel bir anahtarınız olması gerekiyor. Bu anahtarı doğrudan satın alabilir veya teknoloji meraklıları gibi çeşitli yollara başvurarak geçerli anahtarlar almanın yollarını bir şekilde bulabilirsiniz. Sosyal medyada bu yollardan birine başvuran kişi bunu bir yapay zeka uygulaması olan ChatGPT üzerinden gerçekleştirdi.

ChatGPT Windows Anahtarı Üretti

Yöntem Twitter'da @immasiddtweets olarak da bilinen Sid isimli bir kullanıcı tarafından denendi. Yapay zeka robotu ChatGPT sadece genel anahtarları başarılı bir şekilde oluşturmakla kalmadı, aynı zamanda bunun yapılışını da bizlere gösterdi. İlk olarak Windows 95 üzerinde denenen bu yöntemin daha sonrasında Windows 10 Pro ve Windows 11 Pro için de genel çalışma anahtarları da oluşturabildiği fark edildi.

Yapay zekanın ürettiği anahtarların genel olduğunu belirtmekte fayda var. Bunlar söz konusu işletim sisteminin kurulmasını veya işletim sisteminin yükseltmesini sağlasa da aktivasyon anahtarları ile aynı işlevi görmez. ChatGPT’nin ürettiği anahtarla işletim sistemini kullanabilirsiniz, ancak sınırlı özelliklere sahip etkinleştirilmemiş bir modda çalışır.