ChatGPT, Wix'e Eklendi: Sohbet Ederek Site Oluşturmak Artık Mümkün!

Wix, herhangi bir kodlama bilgisi olmadan bir web sitesi hazırlamanıza olanak tanıyan ve sıkça tavsiye edilen bir hizmet ancak şimdi şirket, süreci daha da sorunsuz ve sezgisel hâle getirmeyi ve aynı zamanda daha az zaman almayı amaçlayan yeni bir yapay zeka site oluşturucu özelliğini duyurdu.

Wix'in bu yeni özelliği, Kasım ayında ortaya çıkan ve heyecan yaratmaya devam eden popüler üretken yapay zekâ sohbet botu ChatGPT'yi kullanıyor.

Gelişmiş sohbet aracı ile metin tabanlı bir tartışma yoluyla Wix, tam olarak ne tür bir web sitesi oluşturmak istediğinizi anlayacak ve buna göre orijinal bir tasarım, metin ve görsellerle yanıt verecek. Şirket, yeni özelliğin nasıl çalıştığını gösteren bir video da paylaştı.

Wix'in Yapay Zekâ Destekli Yeni Site Oluşturucusu Nasıl Çalışıyor?

Wix CEO'su Avishai Abrahami Pazartesi günü bir blog yazısında "Bu özelliği çığır açan kılan şey bir şablon olmaması." dedi. Hafif düzenlemeler veya daha önemli bir şey yapmak istediğinizde, bu değişiklikleri yapmak için sohbet botuyla konuşmanıza devam edebileceksiniz.

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