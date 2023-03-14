ChatGPT Yakında Otomobillere Geliyor: İlk Durak General Motors!

ChatGPT, yapay zekâlar arasında en popüler olan teknolojilerden biri. Bu teknolojinin, Microsoft Bing ile birlikte arama motoru pazarına adım attığı geçtiğimiz haftalarda duyurulmuştu. Şimdi ise ChatGPT'nin General Motors ile otomobillere doğru ilerlediği haberleri gündemde.

Reuters tarafından aktarılan bilgilere göre ABD'nin önde gelen otomobil üreticilerinden General Motors, yeni bir sanal asistan geliştiriyor. Bu sanal asistan, OpenAI'nin ChatGPT teknolojisinden güç alacak ve General Motors otomobillerinde kullanılacak. Geliştirilecek olan sesli asistan, ChatGPT desteği sayesinde yapay zekâ özellikleri sunacak ve diğer donanım ürünleri ile entegre bir şekilde çalışacak.

ChatGPT, General Motors'a Ne Gibi Faydalar Sağlayacak?

Kullanıcılarına diledikleri konuda bilgiler sunmanın yanı sıra, örneğin bir komut ile garaj kapısını açabilecek veya lastiği patladığında nasıl değiştirebileceğini detaylı bir şekilde anlatacak.

Microsoft, General Motors ile uzun süredir çalışmakta. General Motors'un otonom sürüş teknolojilerine odaklanan kolu olan Cruise, 2021 yılından bu yana otonom sürüş teknolojileri geliştirmek için Microsoft'un Azure platformunu kullanıyor. Şimdi ise ChatGPT teknolojisi, General Motors ve Microsoft arasındaki iş birliğini daha da güçlendirecek.

ChatGPT destekli sesli asistanın ne zaman ve hangi General Motors modelleri için kullanıma sunulacağı henüz bilinmiyor ancak bu teknolojinin otomotiv sektöründe daha fazla yer edineceği kesin. Hayatımızın içinde daha fazla ChatGPT destekli cihazların kullanıma sunulacağı ve bu teknolojinin daha da geliştirileceği bekleniyor.