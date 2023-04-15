OpenAI CEO'su Açıkladı: ChatGPT-5 Geliştiriliyor mu?

OpenAI CEO'su Sam Altman bu hafta yaptığı açıklamada, ChatGPT yaratıcısı OpenAI'nin henüz GPT-5 üzerinde çalışmaya başlamadığını ve bu konuda acil bir planı olmadığını söyledi.

Perşembe günü MIT'de video görüşmesi yoluyla konuşan Altman, Mart ayı sonunda Elon Musk, Apple kurucu ortağı Steve Wozniak ve diğerleri tarafından imzalanan bir mektuba atıfta bulunarak, "Mektubun daha önceki bir versiyonunda OpenAI'nin GPT-5'i eğittiği iddia ediliyordu. Eğitim vermiyoruz ve bir süre daha vermeyeceğiz." dedi.

ChatGPT-5'i Uzun Bir Süre Görmeyeceğiz

Daha önce Elon Musk'ında imzaladığı bir açık mektup, topluma yönelik "derin riskler" nedeniyle laboratuvarları yapay zekâ geliştirmeye en az altı ay ara vermeye çağırmıştı. Altman mektubun bazı bölümlerine katıldığını söyledi ve OpenAI'nin "GPT-4'ün eğitimini bitirdikten sonra onu piyasaya sürmeden önce altı aydan fazla zaman harcadığını" diye ekledi. Altman ayrıca "Dikkatli hareket etmenin ve güvenlik konularında titizliği artırmanın gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kâr amacı gütmeyen Future of Life Institute tarafından yayınlanan açık mektupta, yapay zekânın öngörülemeyen etkilerine ilişkin endişeler dile getiriliyordu. Bahsi geçen mektup, ChatGPT sohbet robotuna güç veren büyük dil modelinin bir güncellemesi olan OpenAI'nin GPT-4'ünün Mart ayı ortasında kamuoyuna tanıtılmasının ardından geldi. OpenAI'ye göre GPT-4 daha az hataya sahip, daha dengeli sonuçlar üretiyor ve önceki sürümlere göre daha karmaşık görevleri yerine getiriyor. ChatGPT, soruları yanıtlamak ve baro sınavını geçmek gibi görevleri yerine getirmek için GPT-4'ü eğitmek için kullanılan devasa veri setlerinden yararlanıyor.

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