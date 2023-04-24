Çinli Otomobil Devi Chery, Türkiye'de Fabrika Açmayı Planlıyor!

Çinli otomobil üreticisi Chery, Avrupa pazarlarına açılma planları kapsamında Türkiye'de bir fabrika açmayı planlıyor. Chery Group Yönetim Kurulu Başkanı Yin Tongyue, Türkiye'de üretim yaparak Avrupa'ya satmayı planladıklarını söyledi ve "Türkiye için büyük planlarımız var. Belki bir gün 'Türkiye'de Türkiye ve Avrupa için' diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Türkiye, iç pazardaki potansiyeli ve gümrük vergisi olmadan ihracat yapabilme imkânı ile Çinli üreticiler için önemli bir ülke konumunda. Chery de Türkiye'ye arada bir distribütör olmadan giren markalardan biri. Chery Türkiye Başkanı Si Fenghuo, "Türkiye'nin yatırım için oldukça iyi bir tercih olacağı yönünde. Şimdilik ana hedefimiz Türkiye'deki pazar payımızı güçlendirmek. İlk adımda ülke pazarındaki payımızı %7'ye ulaştırmayı planlıyoruz." dedi.

Çin'in Wuhu şehrindeki genel merkezinde Türkiye'den gelen gazetecilere yatırım sorularını yanıtlayan Yin Tongyue, Avrupa pazarlarına en doğru zamanda girmek istediklerini belirtti.

Türkiye'deki Fabrika, Chery'nin Toplam Üretiminin Yüzde Kaçını Kapsayacak?

Chery, Türkiye'de üretilecek modellerin satışlarının %15'ini kapsayabileceğini belirtirken, yatırımın hacmi hakkında şimdilik bir açıklama yapılmadı ancak Türkiye'nin Çinli üreticilere ilave vergiler uygulamak yerine onları teşvik edecek adımlar atması ve iç pazardaki satışları frenleyen matraha dayalı ÖTV modelini gözden geçirmesi gerektiği belirtiliyor.

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