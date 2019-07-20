Chevrolet, 2020 Model Corvette’i Tanıttı!

Chevrolet, yıllardır üretimini devam ettirdiği ikonik Corvette modelinin 2020 yılında nasıl görüneceğini, yaptığı resmi tanıtımla birlikte gösterdi.

General Motors bünyesinde faaliyet gösteren Chevrolet tarafından ilk kez 1953 yılında üretilen Corvette, 66 yıldır üretimine hiç ara verilmeden günümüze kadar gelmeyi başardı. Her dönemde üretilen yeni modelleriyle kendisine hayran bırakan ve efsaneleşen Corvette’in 2020 modeli de oldukça sıradışı ve hayranlık uyandırıcı bir tasarımla geliyor.

8. Nesil Corvette

8. nesil Corvette olarak gelen yeni aracın baz modeli 2020 Corvette Stingray olarak adlandırılıyor. 6.2 litrelik V8 motora sahip olan bu spor otomobil, 495 beygir güç ve 637 Nm tork üretebiliyor (Z51 performans paketiyle birlikte).

1527 kg ağırlığındaki 2020 Corvette’teki en önemli değişikliklerden biri, yeni aracın motorunun alışıldık şekilde önde tarafta değil de orta bölümde konumlandırılması. Yine göze çarpan bir diğer önemli değişikliğin de, manuel şanzıman yerine 8 ileri vitesli DCT otomatik şanzımana geçilmesi olduğunu söyleyebiliriz.

Yeni Corvette’in performans verilerine bakacak olursak, Z51 performans paketiyle birlikte aracın 0-100 km/s hızlanmasını 3 saniyenin altında tamamladığını görüyoruz. Bu da şu anlama geliyor, yeni Corvette’in baz modeli, 0-100 km/s hızlanmasını 2.8 saniyede tamamlayabilen ve şimdiye kadar üretilen en güçlü Corvette modeli olan C7 ZR1’e kafa tutabilecek.

Spor otomobilin kokpit kısmına geçtiğimiz de ise ilk dikkat çeken şey sürücüye dönük şekilde konumlandırılmış olan bilgi eğlence sistemi oluyor. Altıgen şekilli direksiyon, dijital gösterge panelleri ve fiziksel tuşların yer aldığı orta bölüm gibi özelliklerle birlikte yeni Corvette’in iç dizaynının da dış tasarımı kadar başarılı ve kullanışlı olduğunu söyleyebiliriz.

Fiyatı 60.000 Dolardan Daha Az

2020 Corvette’i sıra dışı yapan önemli özelliklerden biri de aracın GPS destekli aktif süspansiyon sistemi. Bu otomatik süspansiyon sistemi, gerekli durumlarda otomobilin ön kısmını yaklaşık 5 cm’e kadar yükselterek kasis, tümsek ve dik rampalarda aracın rahat bir şekilde ilerlemesini sağlıyor.

General Motors Genel Müdürü Mark Reuss, 2020 Corvette’in fiyat etiketinin 60.000 dolardan daha az olacağını ve ABD’nin Kentucky eyaletinde bu yılın sonlarına doğru üretimin başlayacağını söyledi.