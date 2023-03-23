Chevrolet'nin İkonik Arabası Yollara Veda Ediyor

ABD üretimi araçlar için iki tabir öne çıkar: kaslı yapı ve güç! Bugün yapılan açıklamayla uzun yıllardır bir ikon haline gelen ve ABD araba üreticilerinin kimliğini başarılı bir şekilde yansıtan Chevrolet Camaro için yolun sonuna gelindi. Alınan yeni karar, bir dönüşümün habercisi olabilir.

ABD'li üretici Chevrolet, 2024 yılı itibarıyla Camaro model araçların üretimini sonlandıracağını açıkladı. Fakat farklı bir model için kapı açık bırakıldı.

Elektrikli Camaro Modeli Görebiliriz

Güçlü motorlarıyla dikkat çeken araçlarla ABD piyasasının sevilen markalarından olan Chevrolet'nin Başkan Yardımcısı Scot Bell, en ikonik modellerinden Camaro'nun üretiminin durdurulmasını şu sözlerle özetledi:

"Camaro’ya veda etmeye hazırlanırken her Camaro müşterisine, Camaro’nun montaj hattında çalışan personelimize ve yarışmaya karşı tutkulu olan insanlara minnettarlığımızı göstermek istiyoruz. Bugün kamuoyuna Camaro’nun halefi ile ilgili herhangi bir bilgi vermesek de emin olun bu Camaro modelinin ve Camaro’nun hikayesinin sonu değil."

Önümüzdeki sene son kez olmak üzere Camaro Collector's Edition satışa sunulacak. Ancak şirketin açıklamalarına bakılırsa farklı kasa tiplerinde Camaro modelleri görmemiz oldukça olası. Bazı iddialara göre Chevrolet, Camaro için yeni bir elektrik motorlu model üzerinde çalışıyor.