Chivalry 2 Çıkış Tarihi Ertelendi

Yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile ertelenen video oyunlarının arasına yeni bir yapım daha katıldı. Geliştirici Torn Banner Studios ve yayıncı Tripwire Interative, çok sayıda oyununun merakla beklediği Chivalry 2 için erteleme kararı aldı. Orta çağ film savaşlarından ilham alınarak geliştirilen Chivalry 2 çıkış tarihi ne zaman? Oyunun yeni çıkış tarihi ile ilgili detaylar haberimizde.

Chivalry 2 Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Torn Banner Studios tarafından geliştirilen Chivalry: Medieval Warfare, 16 Ekim 2012 tarihinde çıkışını gerçekleştirdi. Hack and slash türündeki Chivalry: Medieval Warfare, çok oyunculu odaklı bir yapım olarak oyuncuların karşısına çıkmıştı. Sahip olduğu oynanış sistemi ve gerçekçi yapısı ile dikkat çeken Chivalry: Medieval Warfare, kısa sürede büyük bir başarının altına imza atmıştı. Torn Banner Studios, bu başarıyı ikinci Chivalry oyunu ile devam ettirmek için kollarını sıvadı.

2019 yılında PC platformuna, 2020 yılının Haziran ayında ise konsollar için de duyurulan Chivalry 2 için erteleme kararı alındı. Peki, kısa süre önce alfa aşamasının altıncı turu tamamlanan Chivalry 2 neden ertelendi? Torn Banner Studios ve Tripwire Interactive tarafından yapılan açıklamada ertelemenin temel nedeninin yeni tip koronavirüs salgını olduğunu belirtti.

Chivalry 2'nin istedikleri seviyeye gelmediğini belirten Torn Banner Studios, Chivalry: Medieval Warfare'in gerçek devamı vizyonunu sağlayabilmek için erteleme kararı aldıklarını açıkladı. Yaşanan bu ertelemenin merakla beklenen video oyununun yaz betasını etkilemeyeceği belirtildi.

Chivalry 2, alınan erteleme kararı neticesinde 2021 yılında PC, Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4 ve PlayStation 5 platformlarına çıkışını gerçekleştirecek. Chivalry 2 PC sürümü Epic Games Store üzerinden satışa sunulacak. Geliştirici ekip, oyunun çıkışı ile ilgili net bir tarih paylaşmadı.