Chris Evans, iPhone 6S'in Home Tuşunu Özlediğini Belirtti

Chris Evans, daha yeni telefonuyla birkaç hafta geçirmesine rağmen hâlâ eski iPhone 6S'i ve Home tuşunu tercih ettiğini belirtti. Chris Evans, Ryan Gosling'le birlikte başrolde yer aldığı Russo kardeşlerin yönettiği, Netflix'in 200 milyon dolarlık casus filmi The Gray Man için bir basın turu esnasında bir röportajda görüşlerini dile getirdi.

Ne Olmuştu?

Evans, Apple'ın iPhone 6S'ten sonra Home tuşundan vazgeçmesi nedeniyle yeni telefon tasarımına alışmasının zor olduğunu ve Home tuşunu özlediğini belirtti. Evans'ın diğer büyük şikayeti ise telefonun çok ağır olması. Pek çok insan daha ağır veya daha hafif telefonları sevebilir ama Evans yine pek çok insan gibi serçe parmağıyla telefonu desteklemenin zor olduğunu düşünüyor.

Collider, Evans'ın yeni telefonunun iPhone 12 Pro olduğunu doğruladı. Röportajda Apple'ın geçen sonbaharda programından çıkardığı iPhone 12 serisini Evans'ın nasıl temin ettiğine değinilmedi ancak Instagram'da paylaşmış olduğu gönderi sonrası Evans'ın iPhone 13 serisine geçmesi bekleniyordu.

iPhone Kullanıcıları Home Tuşunu Özlüyor

Apple sevilen Home tuşunu geri getirecek gibi görünmüyor. Bazı iPhone kullanıcıları, ekranınızın herhangi bir yerine koyabileceğiniz yazılım tabanlı bir sanal Home tuşu eklemek için AssistiveTouch kullanmayı tercih ediyor, keza iPhone'da mobil deneyiminizi iyileştirebilecek tek erişilebilirlik ayarı elbette bununla sınırlı değil.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce eski iPhone serileri kullanım rahatlığı açısından daha mı iyiydi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.