Chris Hemsworth, Efsane Güreşçi Hulk Hogan'ı Canlandıracak

Marvel Sinematik Evreni’nde hayat verdiği Thor karakteriyle gönüllerde taht kuran Chris Hemsworth, yeni filminde efsanevi güreşçi Hulk Hogan’ı canlandırmaya hazırlanıyor.

Tüm zamanların en iyi güreşçilerinden biri olan Hogan, 1980’lerin Amerikasında tam anlamıyla bir figür haline gelmişti. Ringdeki popülaritesini eğlence dünyasına taşıyan Hogan, çeşitli sinema filmlerinde ve televizyon şovlarında boy göstermişti.

Tabii, ünlü güreşçinin hayatı her zaman güllük gülistanlık olmalı. Kendisi hakkında açılan çeşitli dolandırıcılık davaları ve patlak seks kaseti skandalı sebebiyle hayatının en zor günlerini geçiren Hogan, 2015 yılında kızının sevgilisine yaptığı ırkçı yorumları yüzünden profesyonel güreş programı WWE'den atılmıştı.

Hogan’ın hayatını anlatacak biyografik filmin arkasında dijital yayın devi Netflix olacak.İlk yönetmenlik denemesi A Star Is Born ile müthiş bir başarı yakalayan Bradley Cooper, filmin prodüktörlüğünü yapacak.

Chris Hemsworth’u Hulk Hogan olarak izleyeceğimiz filmin senaryosunu Scott Silver ile John Pollono kaleme alıyor. Yönetmen koltuğunda ise yaklaşmakta olan yeni DC filmi The Joker’in yönetmeni Todd Phillips oturacak. Phillips, Oscar'a aday gösterilen A Star Is Born’un yapımcılığını üstlenmişti.

The Hollywood Reporter ’a göre film, Hogan’ın bütün hayatına ayna tutmayacak. Bunun yerine, ünlü güreşçinin yükselişine odaklanacak.

Hemsworth’u bu filmden önce 26 Nisan’da vizyona girecek Avengers: Endgame ve 14 Haziran’da izleyicilerle buluşmaya hazırlanan Black in Men: International filmlerinde izleyeceğiz.

Hulk Hogan’ın hayatını anlatacak filmin ne zaman vizyona gireceği ise henüz belli değil.