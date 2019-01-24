Thor gibi çalışmak ister misin? Marvel’ın yıldızı Chris Hemsworth, kendi fitness uygulamasını piyasaya sürüyor.

4 Şubat’ta iOS kullanıcıları için yayınlanacak olan Dubbed Centr adındaki uygulama, egzersiz, yemek planlaması, yoga ve Hemsworth’un özel idmanları gibi birçok özelliğe sahip olacak.

Avustralyalı aktör, uygulamayla ilgili olarak şunları söylüyor:

“Birçoğumuzun potansiyelinin tam anlamıyla farkında olduğunu düşünmüyorum. Hedeflerimize ulaşmak için desteğe ihtiyacımız var. Centr, daha sağlıklı bir vücut, daha güçlü bir zihin ve daha mutlu bir yaşama kavuşmanız yolunda size yardım edecek”

Haftalık antrenman programınızı yapabileceğiniz uygulamada, egzersiz, meditasyon ve yemek tariflerinden oluşan birçok video serisi bulunuyor.

Uygulamanın egzersiz bölümünde, haftalık olarak yayınlanan boks, HIIT (Yüksek Yoğunluklu Aralık Antremanı), yoga ve daha birçok antreman videolarıyla birlikte, ev veya spor salonu için 20 ila 40 dakikalık seanslar yer alıyor.

Çoğu fitness uygulaması gibi, bir hedef belirleyebilir ve ilerlemenizi kaydedebilir ya da seçtiğiniz yoğunluk seviyesini ayarlayabilirsiniz. Centr ayrıca, egzersiz kayıtlarınızı ve kalp atış hızınızı kaydetmek için Apple Watch ile entegre bir şekilde çalışıyor.

Hemsworth, uygulamayı kendisi gibi oyuncu olan eşi Elsa Pataky ile geliştirdi. İkili ayrıca, Hollywood eğitmenleri, SEAL komandoları, yoga ve pilates koçları, psikoterapist ve bir grup şeften oluşan bir profesyonel ekipten de destek aldı.

Ünlü aktörün uygulamasını bütün özellikleriyle birlikte kullanmanın bedeli ise aylık 15.99 dolar.