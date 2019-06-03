Christian Bale ve Matt Damon’lı “Ford v. Ferrari”den İlk Fragman

Başrollerinde Matt Damon ve Christian Bale ikilisini izleyeceğimiz “Ford v. Ferrari” filminden ilk fragman geldi.

Gerçek olaylara dayanan film, Ford Motor Company’nin 1966 yılında düzenlenen Le Mans 24 Saat Yarışı’nda Ferrari’yi yenebilecek bir otomobil yapmak için yetenekli isimlerden oluşan bir ekip oluşturduğu dönemi merkezine alıyor.

Bir mühendis ve yarış pilotu olan Ken Miles’a Christian Bale hayat verirken, otomobil tasarımcısı, yarış pilotu ve girişimci Carroll Shelby’i ise Matt Damon canlandırıyor.

60 yıllarda geçen Ford v. Ferrari, otomotiv endüstrisinin iki dev şirketi arasında yaşanan çetin rekabeti gözler önüne serecek.

Heyecan verici kaza sahnelerinden, otomobil mühendisliğinin arkasındaki kirli çalışmalara kadar o dönemde yaşanan pek çok şeyi beyaz perdeye taşıyacak olan film, geçtiğimiz yıl Walt Disney’in çatısı altına geçen Fox’un bu yılki en iddialı yapımlarından bir tanesi olarak gösteriliyor.

Filmde Damon ve Bale’e, Jon Bernthal, Caitriona Balfe, Josh Lucas, Noah Jupe, Remo Girone ve Ray McKinnon gibi isimler eşlik ediyor.

Logan’ın yönetmeni James Mangold’ın imzasını taşıyan Ford v. Ferrari, 15 Kasım’da vizyona girecek.

Ford v. Ferrari Fragmanı