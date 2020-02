Christophe Gans, Fatal Frame ve Yeni Silent Hill Filmi Üzerinde Çalışıyor

2012 yılı, her ne kadar beklentiler pek karşılanamamış olsa da deyim yerindeyse Silent Hill serisinin yılı olmuştu. Silent Hill HD Collection, Silent Hill: Book of Memories ve Silent Hill: Downpour olmak üzere üç oyun ve Silent Hill: Revelations 3D adında bir de film vizyona girmişti.

Sizin de gördüğünüz gibi seriye genel olarak bir sessizlik hakim ama ateş yeniden bir şekilde yakılmaya çalışılıyor. Hatırlayacağınız üzere Konami yeni oyun(lar) için hazırlık yapıldığını dile getirmişti. Japon yayıncının açıklamasından sonra, Christophe Gans da bizleri çok sevindirecek bir açıklama yaptı.

Fransız Allocine sitesi tarafından yapılan bir röportaj sırasında konuşan Gans, şu anda iki yeni proje üzerinde çalıştığını açıkladı. Bu projelerden bir tanesinin Fatal Frame / Project Zero ile ilgili bir film olacağını söyledikten sonra, diğerinin ise yeni bir Silent Hill filmi olduğunu müjdeledi. Hatta ilk detayı da "Proje her daim Püritenlik tarafından tahrip edilen küçük Amerikan kasabasının atmosferine bağlı olacak. Sanırım yeni bir tane yapmanın zamanı geldi." yorumunda bulunarak paylaştı. Söylediğine göre, her iki film için de Victor Hadida ile işbirliğinde bulunuyormuş.

Christophe Gans, 2006 yılında vizyona girmiş olan ilk Silent Hill filminin yönetmenliğini yapmıştı. Dediğine göre ikinci filmin yönetmenliği için de teklifte bulunulmuş ama üreticilerin filmi bir tür Resident Evil haline getireceklerini anladığı için geri çevirmiş. Hatta bununla kalmayıp, izlememiş bile. Buradan da anlayacağımız üzere Gans'ın Silent Hill serisine büyük bir saygı duyuyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda, sıradaki filmin en az orijinali kadar kaliteli olacağı tahmin edilebilir.

Son olarak, Fatal Frame / Project Zero filmi hakkında da ufak bir detay veren Christophe Gans, serinin doğasına sadık kalmayı ve Japon hayaletli ev ortamını korumak istediğini belirtiyor. Esasında yıllar önce bir Fatal Frame filminin yapım aşamasında olduğu duyurulmuştu. Hatta ilk oyunun konusunun kullanılacağı söylenmişti. Ne var ki, proje daha sonradan iptal olmuş ve bizleri fazlasıyla üzmüştü. Bakalım bu yeni girişimin akıbeti ne olacak? Merakla beklemedeyiz.