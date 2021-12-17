Christopher Nolan Artvin'de Film Çekiyor İddiası Sosyal Medyayı Yıktı!

Christopher Nolan, Artvin'de film çekiyor iddiası, sosyal medyanın gündemine oturdu. Dünyanın en ünlü aksiyon filmlerini yöneten Nolan'ın Artvin'in Borçka ilçesinde film çektiğine dair yapılan anonsta vatandaşlar uyarıldı.

Vatandaşlara yönelik yapılan uyarıda film çekimlerinin devam etmekte olduğu, aksiyon sahnelerinde kuru silah ve drone kullanılacağı bilgilerine yer verildi. Anonsu ilginç kılan nokta ise silah seslerine karşılık verilmemesi, drone'lara ateş edilmemesi için özel olarak uyarıda bulunulması oldu.

Christopher Nolan Artvin'de Film Çekiyor Videosu Hızla Yayıldı

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda Borçka Belediyesinin bir akşam vakti vatandaşları devam eden filmin çekimlerinde kullanılan kuru sıkı silah ve drone gibi araçlara ateş etmemeleri için uyardığı iddia edildi.

TikTok'ta viral hale gelen videoda yapıldığı görülen anonsta şu ifadelere yer verildi: "Köyümüzde devam eden film çekimlerinin silahlı aksiyon sahneleri, kuru sıkı ve drone ile çekilecektir."

Dünyaca ünlü aksiyon filmlerinin yönetmeni Christopher Nolan Artvin Borçka da film çekiyor Belediye halka bilgi anonsu yapıyor ve Dünya 1 dakikalığına güzelleşiyor!!! İşte Karadenizde ki o enteresan Anons pic.twitter.com/oIM0yCw6ip — ugurdayal (@ugurdayal) December 16, 2021

Anonsun devamında da vatandaşlara tabanca seslerine karşılık vermemeleri, drone'a ateş etmemeleri, silahların kuru sıkı olduğu, drone'un ise uçan bir kamera olduğu, havada asılı durduğu, uzaktan kumanda ile sürüldüğü, beyaz renkli olduğu, arı kovanı gibi vızıldadığı ve leyleğe benzediği söylendi.

Christopher Nolan, Artvin'de Film mi Çekiyor?

Twitter'da paylaşılılan tweette Christopher Nolan'ın Borçka'da film çektiği bilgisine yer verildi ancak tweet sadece bir gün içinde binlerce beğenilip retweet edilince Borçka Belediyesi de tweeti alıntı ile retweet etti.

Belediyenin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Esprili bir çalışma olmuş ancak kentimizde her gün bundan daha komik ve gerçek olaylar yaşanıyor. Yerinde görmeye bekleriz..."

Belediye tarafından yapılan bu geri dönüş ile videonun açıklamasındaki iddia da yalanlanmış oldu.

Christopher Nolan'ın Yeni Filmi Ne Zaman Çıkacak?

Nolan'ın yeni filmi olan Oppenheimer, 2023 yılında izleyiciler ile buluşacak. Film, Amerikalı bilim adamı J. Robert Oppenheimer'ın hikayesini ve atom bombasının geliştirilmesinde oynadığı rolü ele alacak.

Filmin oyuncu kadrosunda ise şu isimler yer alıyor: