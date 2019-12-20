Christopher Nolan'ın Yeni Filmi 'Tenet'in İlk Fragmanı Yayınlandı

Christopher Nolan’ın önümüzdeki sene vizyona girecek olan ve merakla beklenen filmi Tenet’in ilk fragmanı yayınlandı. Fragmanların normalde filme dair ipuçları içereceğini düşünsek de bu fragmanda olayın ne olduğunu anlamak çok da mümkün olmuyor. Filmle ilgili söylenebilecek şey zaman yolculuğunun gerçekleştiği ve olayların Üçüncü Dünya Savaşı ile ilgili olduğu olabilir.

John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Kenneth Braganagh ve Michael Caine’ın rol aldığı Tenet’te olaylar, Üçüncü Dünya Savaşı etrafında şekilleniyor gibi görünüyor. Ayrıca Washington tarafından canlandırılan karakterin söylediği sözlerden dünya çapında kaosa neden olacak olayların, nükleer katliamlardan daha öte bir şey olduğu anlaşılıyor.

Fragmanı izlediğinizde Inception’dan esintiler olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak iki filmin de aynı yönetmenin elinden çıktığını ve bilim kurgu olduğunu düşünürsek bu pek de anormal bir durum değil. Fragmanın ortasından sonra ise Martin Donovan tarafından canlandırılan karakterin, Washington’a "Sana verebileceğim tek bir kelime var: Tenet. Bütün kapıları açacaktır ancak yanlış olanları da." dediğini görüyoruz.

Filmi merak ediyoranız vizyon tarihi 17 Haziran 2020 olarak belirlenmiş. Ancak ilk fragmanın ardından Warner Bros. tarafından yayınlanacak olan diğer fragmanlar, film hakkında ilerleyen günlerde daha detaylı bilgi edinmemizi sağlayabilir.