Chrome 100 ile İnternet Çökebilir: Google Çözüm Arıyor

Chrome 100 ile internet çökebilir. Google Chrome yakında sürüm 100'e ulaşacak şekilde ayarlandı, ancak sürüm bazı web sitelerinin artık çalışmamasına neden olacak gibi görünüyor. Google, çözümleri araştırmaya ve test etmeye başladı.

13 yıldır piyasada olan Google Chrome, 100. ana sürümüne hızla yaklaşıyor. Tarayıcıda önemli bir değişiklik yapılmamış olsa da Google, Chrome 100'ün bazı web sitelerinin tamamen çalışmayı durdurmasına neden olabileceğinin uzun süredir farkındaydı.

Chrome 100 ile internet neden çökebilir?

Chromium Bug Tracker'a göre, etkilendiği bilinen web siteleri öncelikle bir web tasarım kiti olan Duda ile geliştirilenler. Bu web sitelerinin tümü, kullandığınız Chrome sürümünü kontrol etmek için aynı kod parçasını kullanıyor.

Genel olarak konuşursak, bir web sitesinin hangi tarayıcıyı kullandığınızı ve ne kadar güncel olduğunu bilmesi gerekiyorsa, "Kullanıcı Aracısı dizesi" denen şeyi kontrol ediyor. Ama bu durumda önemli olan bu değil. Google Chrome için bir Kullanıcı Aracısı dizesi örneğine bakalım.

Sonlara doğru aradığımız bölümün “Chrome/96.0.4664.45” olduğunu ve bize tarayıcının tam sürüm numarasını verdiğini görebilirsiniz. Ancak çoğu web geliştiricisi büyük olasılıkla yalnızca ana sürüm numarasıyla ilgilenir ve bu bizim örneğimizde "96"dır.

Duda örneğinde geliştiriciler yalnızca "Chrome/"dan sonraki ilk iki haneyi okumayı seçti. Bu, "Chrome/99"un 99 olacağı, ancak diğer yandan "Chrome/100"ün sürüm 10 olarak okunacağı anlamına geliyor.

Asıl sorun ise 2015'te piyasaya sürülen 40. sürümünün altındaki herhangi bir Chrome sürümünün otomatik olarak engellenmesidir. Tarayıcı, Chrome 99'dan sonraki her sürümü sürüm 10 olarak algılayacak ve bu nedenle engelleyecek.

Bu web sitelerinin modasının geçmiş olduğu ve geride bırakılması gerektiği iddia edilebilir, ancak World Wide Web'in ruhuna aykırıdır. Örneğin ilk olarak 1996'da çevrim içi hale getirilen orijinal Space Jam web sitesi hala yayında ve tamamen işlevsel.

Şu anki olası çözüm, Google'ın web üzerinde Chrome 100 yayınlandığında bozulacak tüm web sitelerini kesin olarak bulabilmesi ve geliştiricilerine sorun hakkında ulaşabilmesidir. Bu sorunlar, Chrome 100'ün Mart ayının sonundaki lansmanından önce yeterince zaman ayırarak çözülebilirse, web geliştiricileri için hiçbir şeyin değişmesine gerek kalmayacak.

Aksi takdirde Chrome, sürekli uzayan Kullanıcı Aracısı dizesine yeni bir istisna eklemek zorunda kalacak.