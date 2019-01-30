Chrome 72 Sürümü Yayınlandı! Hemen İndirin

Chrome 72 sürümünün Android işletim sistemi için piyasaya sürüleceğini duyuran Google, bugün itibarıyla aynı isimli sürümün Linux, Windows ve Mac bilgisayarlar için de çıktığını dile getirdi. Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden bir tanesi olan Google, kullanıcılarına daha iyi ve güvenli gezinme deneyimi sunma çabasıyla Linux, Mac ve Windows işletim sistemleri için Chrome 72 web tarayıcısını piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Chrome 72 ile birlikte gelen yenilikler kullanıcıların dikkatini çekecek büyük yenilikler içermezken, alt tarafta çalışan ve kullanıcı güvenliğini arttıran detaylar barındırıyor. Chrome 72 ile sisteme eklenen yenilikler ise şöyle sıralandı: Komut dosyalarında genel sınıf alanları bildirimi, yeni bir Kullanıcı Etkinleştirme Sorgu API'si, hizmet çalışanı iyileştirmeleri…

Chrorimum Blog adresi üzerinde yayınlanan Chrome 72 Beta isimli yazıyla yeniliklere dair özellikle geliştiricilerin merak edebileceği tüm detayları paylaşan Google’ın dikkat çektiği en büyük farklılık ise TLS 1.0 ve TLS 1.1 desteklerinin sonlandırılması oldu. Daha önce bu desteğin Chrome 81 sürümüyle 2020 yılının başlarında kaldırılacağı belirtilmişti.

Chrome kullanıcılarının ilgisini çekebilecek en büyük değişiklik ise güvenlik tarafından oldu. Teknoloji devi yaptığı duyuruda, Chrome 72 sürümünün 58 farklı güvenlik sorununu çözdüğünü dile getirdi. Çözülen güvenlik problemlerinin yeni sürümün tamamen yayınlanmasıyla açıklanacağı ifade edildi.

Google Chrome 72.0.3626.81 bugün itibarıyla kullanıcıların beğenisine sunulurken, yeni sürümün tam anlamıyla hazır halinin yakın zaman sonra bütün kullanıcılara gönderildiği aktarıldı. Yeni sürümü hemen denemek için ise Chrome indir tuşuna basmanız yeterli.

Google Chrome Google Chrome, internette hızlı ve güvenli şekilde dolaşmak isteyenler için Google tarafından geliştirilen sade, basit ve popüler internet tarayıcısıdır. İndir Google Chrome En yenilikçi internet sitelerini gezerken hız ve güvenlik problemleri yaşamak istemeyen kullanıcıların pek çoğu internet tarayıcısı olarak Google Chrome'u tercih ediyor. İndir Google Chrome Google'un her geçen gün popüleritesi artan web tarayıcısı Chrome'un Android cihazlar için geliştirilmiş mobil versiyonudur. İndir Google Chrome Chrome, iPhone ve iPad cihazlar için hazırlanmış bir mobil internet tarayıcısıdır. İndir





