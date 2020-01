Chrome 80, Can Sıkan Bildirim İsteklerini Engelleyecek

Google Chrome'a gelecek olan yeni güncelleme kullanıcıların kalbine taht kuracak. Chrome'da bildirim izinlerini topluca engelleyebileceksiniz.

Chrome, Firefox'un İzinden Gidiyor

Firefox'un ardından Chrome'da da bildirim izinlerini topluca engelleme işlemi yapabileceksiniz. Genellikle her sitede bulunan bildirim izni penceresi bazen can sıkabiliyor. Chrome'da bu can sıkan bildirim izni penceresini engellemek için düğmeye bastı. Gelecek haftalarda çıkacak olan Chrome 80 sürümü ile bildirim izinlerini ayarlar bölümünden topluca engelleyebileceksiniz.

Chrome 80 sürümünün 4 Şubat'ta kullanıcılara dağıtılması bekleniyor. Chrome 80 sürümü ile birlikte kullanıcılar rahat bir nefes almış olacak. Pop-up bildirimler sayesinde sitelerde yer alan anlık olaylardan ilk sizin haberiniz olabilmekte. Bazı siteler gün aşırı bildirim atmakta. Bu da kullanıcıların canını çok fazla sıkmakta.

Hemen aşağıda yer alan bağlantıdan Chrome'u cihazınıza indirebilirsiniz. Chrome güncellemeleri belirli aralıklar ile kontrol etmekte. Güncelleme çıktığı anda cihazınızdaki sürüm de yeni sürüm ile değiştirilmekte.

Chrome'un bildirim izinlerini engelleyecek olması hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden düşüncelerinizi kolayca paylaşabilirsiniz.