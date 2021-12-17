Chrome Android Sürümü Lens Dahil Birçok Özelliğe Kavuştu!

Chrome Android sürümü lens dahil toplamda üç adet özelliğe sahip oldu. Popüler web tarayıcısına eklenen yeni özellikler, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirecek. Söz konusu özelliklere ilişkin tüm detaylar haberimizde.

Chrome Android Sürümüne Hangi Özellikler Geldi?

Google Lens

Fiyat takibi

Alışveriş sepetleri

Amerika Birleşik Devletleri merkezli yazılım devi Google, Chrome isimli tarayıcı uygulamasına yeni özellikler getirmeye devam ediyor. Şirketin popüler uygulamaya eklediği son özellikler, kullanım deneyimini olumlu yönde etkileyecek.

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan web tarayıcısının Android uygulamasına gelen özellikler arasında Lens yer alıyor. Böylelikle masaüstü sürümünden sonra Android uygulaması da Lens entegerasyonuna sahip oldu.

Chrome uygulaması üzerinden herhangi bir görsele basılı tuttuğunuz takdirde "Google Lens ile görsel ara" isimli yeni bir seçenek göreceksiniz. Bu seçeneğe dokunduğunuzda yeni bir sayfa açılacak. Açılan sayfada, arattığınız görselin ne olduğunu ve bu görsele benzer görüntüleri göreceksiniz.

Popüler uygulamaya gelen diğer özellik ise fiyat takibidir. Chrome uygulamasında sekmeler sayfasını görüntülüyorsanız ve açık sekmelerin herhangi bir tanesinde ürün yer alıyorsa, ürünün güncel fiyatını sekme üzerinden görebilirsiniz. Böylece ürünün güncel fiyatını öğrenmek için bir araştırma yapmanız gerek kalmaz.

Google'ın web tarayıcısına gelen diğer özellik ise alışveriş sepetlerini içeriyor. Örneğin, internet üzerinden bir alışveriş yapmak için sepete birçok ürün eklediniz fakat daha sonra sepete eklediğiniz ürünlerin ne olduğunu ve bu işlemi hangi platformda gerçekleştirdiğinizi unuttunuz.

Yeni özellik ile birlikte artık yeni bir sekme açabilir ve alışveriş sepetine hangi ürünleri eklediğinizi ve bu işlemi hangi platformda gerçekleştirdiğinizi çok pratik bir şekilde öğrenebilirsiniz. Bunun için ilk olarak yeni bir sekme açmanız gerekiyor. Daha sonra sepetiniz bulunduğu siteleri görmek için "Sepetleriniz" kartını görüntüleyebilirsiniz.

Google Chrome PC Sürümünü Güncellemeyi Unutmayın

Güvenlik araştırmacıları, Chrome isimli popüler web tarayıcısında çok kritik bir güvenlik açığı tespit etti. Araştırmacılar bunun üzerine söz konusu açığı yazılım devi Google'a iletti. Amerika Birleşik Devletleri merkezli yazılım devi, çok kısa sürede bir güncelleme yayımladı.

CVE-2021-4102 olarak bilinen güvenlik açığı, sisteminizi bilgisayar korsanlarına karşı savunmasız bırakabilir. Bu sebepten ötürü 96.0.4664.110 güncellemesini en kısa süre içerisinde yapmanız gerekiyor.