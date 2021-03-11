Chrome Android Sürümü Bağlantı Ön İzleme Özelliği Aldı

Chrome Android sürümü artık bir web sitesini ziyaret etmeden önce ön izlemesini incelemenize olanak tanıyor. Yeni özellik, web tarayıcısının 89 güncellemesi ile geldi. Peki, internet kullanıcılarının çok basit bir biçimde yararlanabileceği özellik nasıl kullanılabilir?

Chrome Android Sürümünde Ön İzleme Nasıl Yapılır?

Google Chrome'un Android uygulaması artık kullanıcılarına bir web sitesine gitmeden önce web sitesinde yer alan içerikleri görüntülemesine imkan tanıyor. 9to5Google'ın aktardığı bilgilere göre özellik tarayıcının Android versiyonuna 89 güncellemesi ile geldi. Chrome'un Android uygulamasına eklenen yeni seçenek, "Yeni gizli sekmede aç" ve "Bağlantı adresini kopyala" gibi seçeneklere dahil edildi.

Chrome ön izleme özelliği nasıl kullanılır? Bu sorunun cevabını aşağıdaki adımları takip ederek öğrenebilirsiniz. Chrome Android'de bir web sitesini ön izlemek için aşağıda yer alan birkaç basit adımı takip etmeniz yeterli olacaktır:

İlk olarak ziyaret etmek istediğiniz web sitesi bağlantısının üzerine basılı tutun.

Bu adımdan sonra önünüze bağlantıyı yeni gizli sekmede açma ve bağlantı adresini kopyalama gibi seçenekler gelecektir. Bu seçeneklerin içerisinde "Sayfanın ön izlemesini aç" seçeneği de yer alacaktır. Bu seçeneğin üzerine dokunun.

seçeneği de yer alacaktır. Bu seçeneğin üzerine dokunun. Bu seçeneğe dokunduktan sonra web sayfasının ön izlemesi açılacaktır. Ön izleme sayfasından dilerseniz web sitesinin tam versiyonuna da geçebilirsiniz.

Chrome Ön İzleme Özelliği Ne İşe Yarıyor?

Google'ın Android işletim sistemli akıllı telefonlara özel olarak kullanıma sunduğu özelliğe bakıldığında normal bir web sitesini ziyaret etmekten hiçbir farkının olmadığını düşünebilirsiniz ancak yeni özelliğin zannedildiğinden çok daha fazla faydası bulunuyor.

Yeni ön izleme seçeneği sayesinde güvenli olmayan bir web sitesini ziyaret etmek artık bir sorun olmaktan çıkıyor. Google Chrome geliştiricileri, bu seçenek üzerinde iki yılı aşkın bir süredir çalışıyor ve en nihayetinde özelliği kararlı sürümle birlikte kullanıcıları ile buluşturmak için hazır görünüyor.

Yeni özelliğin güvenlikle ilgili endişeleri olan kullanıcılara da çok büyük faydalarının dokunacağı düşünülüyor. Peki, sizin bu özelliğe ilişkin düşünceleriniz neler? Google Chrome'un Android kullanıcılarına sunduğu yeni seçeneğe dair tüm düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle ve okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın.