Chrome'da Açık Bırakılan Eski Sekmeler Otomatik Kapanacak

Chrome kullanıcılarının alışkanlıklarından olan eski sekmeleri açık bırakmaya karşı Google'dan yeni bir özellik geliyor. Chrome'un yeni özelliği kapsamında bir süredir kullanılmadığı fark edilen sekmelerin kapatılması için bildirim gönderilecek.

Yaklaşık Ağustos ayından bu yana Google, Android için Chrome'a ​​özel "Sekmeleri kapatmayı öner" adlı yeni bir özellik üzerinde çalışıyordu. En nihayetinde bu özelliği kullanıcılara dağıtmaya başladı.

Eski sekmeleri kapatmak için bildirim almak istiyorsanız tarayıcı içerisinde " chrome://flags "a gidin. Sayfanın en üstünde görünen arama kutusuna "# enable-close-tab-suggestions" yazın. Artık eski sekmeler biriktikçe "Sekmeleriniz son zamanlarda kullanılmadı. Kapatılsın mı?" uyarısı gelecek ve açık sekmeleri inceleyebileceksiniz.

Google'ın yeni özelliği sayesinde önbelleği temizleyerek cihazınız performansını koruyabilir ve daha hızlı bir Chrome deneyimi yaşayabilirsiniz. Yine de sürekli açık bırakmak istediğiniz sekmelere karşı bu özelliği devre dışı bırakabileceğinizi de hatırlatalım.

Ayrıca bu özelliği beklemeden farklı bir yol daha olduğunu belirtelim. Chrome Canary uygulaması sekme kapatma hatırlatıcısı olarak kullanılabilir. Google'ın açık betaya sunduğu bu test uygulaması ile daha farklı Chrome özelliklerine erişebilirsiniz.