Chrome'daki Değişiklik Reklam Engelleme Eklentilerinin Sonunu Getirebilir

Reklam engelleme ve anti-takip eklentileri geliştiren şirketler, Google Chrome üzerinde yapılması planlanan yeni değişiklikle alarma geçtiler. Henüz herkese açılmayan bazı dökümanlarda Google’ın, Chrome üzerinde kullanılan reklam engelleme eklentilerini ortadan kaldırabileceği bilgileri yer aldı.

Google’ın, halihazırda Chrome üzerinde kullandığı bir webRequest API’ını, declarativeNetRequest API ile değiştireceği söylenirken, yapılması planlanan değişikliğin ardından reklam engelleme eklentilerinin kullanılamaz hale geleceği dile getirildi. API terchinin özellikle uBlock ve Ghostery gibi eklentileri tamamen ortadan kaldıracağını, buna rağmen Adblock Plus’ın kullandığı filtreleri aktif olarak tutmaya devam edeceği bildirildi. Geçtiğimiz aylarda kendi reklamlarını beyaz listeye aldırmak için Adblock’a para ödeyen Google, Adblock’un rakiplerini ortadan kaldırma adına ilginç bir karar almış oldu. Buna rağmen yeni API ile filtrelemeyi 30 bin ile sınırlayacak olan Google, 70 bin sınırı olan Adblock'u da etkileyecek bir düzenlemenin altına imza attı.

Reklam engelleme eklentileri geliştiren şirketler ise Google tarafından alınan kararla birlikte üçüncü parti reklam engelleme yazılımı geliştiren şirketler arasındaki rekabetin öldürüleceği ve Chrome kullanıcılarının reklam engelleme uygulamalarından mahrum kalacaklarını söylüyorlar.

Adblock Plus etkilenmiyor

“Yapılan değişiklik temelde Google’ın, bildiğimiz tarzda reklam engelleme ve gizlilik koruma işlerini yok ettiği anlamına geliyor” diyen Ghostery, “Google bunu güvenlik ve tarayıcı performansını yükseltme adına yapıyor gibi görünse de kullanıcıların internette gezinti alışkanlıklarını tamamen baltalıyor” açıklamasını yaptı.

Google, Adblock Plus’a ayrıcalık tanımakla yetinmeyip, reklam engelleme eklentileri geliştiren yazılımların kendilerine iletmeye çalıştığı yorumları da silerek ortadan kaldırmaya çalıştı. Google’ın resmi sitelerinden bir tanesinde konuyla ilgili yapılan yorumlara bir Google mühendisi müdahale etti ve bazı yorumları silerek, konuya yeni yorumlar yazılmasını engelledi. Buna rağmen birçok Chrome kullanıcısı konudan duydukları rahatsızlığı dile getirmek adına yorumlar yapmaya başladılar.