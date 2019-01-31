Chrome Dolandırıcıları Durduracak Bir Değişiklik Üzerinde Çalışıyor

Google, çok kullanılan internet tarayıcısı Chrome üzerine önemli bir değişiklik yapmaya karar verdi. Henüz geliştirme aşamasında olan değişiklikle birlikte Chrome’un, yanlış yazılmış bağlantı adresini düzelteceği söylendi.

Son günlerde Twitter üzerinden, özellikle bankaların sahte reklamları paylaşılıyor ve dolandırıcılık yapılmaya çalışılıyordu. Bunun için kurumun orijinal internet sitesini birebir kopyalayan ve kopya siteyi benzer bir alan adı üzerinden yayınlayan dolandırıcılar, bu yolla para çalmaya çalışıyorlardı. Bunun önüne geçmek isteyen Google, oldukça kullanışlı bir özelliği devreye almak için hazırlıklara start verdi.

ZDNet isimli internet sitesi tarafından fark edilen değişiklik, halihazırda Chrome’un geliştiriciler için olan sürümü Chrome Canary üzerinde kullanıma açıldı. Bu özellikle birlikte Chrome’un yanlış yazdığınız bağlantı adreslerine öneriler yapacağı aktarıldı. Yani E-devlet bağlantısına ulaşmak isterken, “e-ddvlet” yazdığınızda başka bir siteye gitmeden önce Google size doğru internet sitesini önerecek.

Google Chrome’un yeni özelliğini denemek için hemen aşağıda yer alan Chrome Canary sürümünü indirmeniz ve hemen ardından aşağıdaki kodu adres barına yazarak, karşınıza çıkan seçeneği aktif etmeniz gerekiyor.