Chrome'a Gizli Modda Ekran Görüntüsü Alma Özelliği Geliyor

Google Chrome'un gizli modu, web tarayıcısında gerçekleştirilen faaliyetlerin kayıt altına alınmaması ve tarayıcıdaki bilgilerin başkaları tarafından ele geçirilmemesi için büyük bir rol oynamaya devam ediyor. Bu modun her ne kadar kullanıcılara çok büyük faydaları olsa da Android işletim sistemli akıllı telefonlarda Chrome gizli modda ekran görüntüsü alma özelliği bulunmuyor ve kullanıcılar bu nedenle herhangi bir sayfanın ekran görüntüsünü alamıyor. Görünüşe bakılırsa Google bu sorunu giderecek bir çözüm geliştiriyor.

Chrome Gizli Modda Ekran Görüntüsü Alma Nasıl Yapılır?

Google Chrome'un gizli mod seçeneğinde ekran görüntüsü almak normalde mümkün olmasa da web tarayıcısının Android sürümüne gelecek güncellemelerle birlikte Android işletim sistemli akıllı telefonlarda ziyaret edilen her web sitesinde ekran görüntüsü almak mümkün hale gelecek. Chrome gizli modda ekran görüntüsü alma özelliği tüm internet kullanıcılarının hizmetine sunulduğunda internet kullanıcıları "ekran görüntüsü alamamak" gibi bir sorunla karşılaşmayacak.

Google Chrome'un gizli modu, web tarayıcısının izlediği bazı gerekli politikalardan ötürü uzun bir zamandır Android işletim sistemli bir akıllı telefona sahip olan kullanıcıların ekran görüntüsü almasını engelliyordu. Şirket, internet kullanıcılarından gelen isteklerden sonra engeli ortadan kaldırmaya karar vermiş gibi görünüyor. Google, özelliği herkese açık olarak sunmadan önce seçeneği geliştirici ayarlarına eklediğinden gelecek güncellemeyle birlikte web tarayıcısında bazı büyük değişiklikler meydana gelebilir.

Teknoloji devinin şu an özelliğin ne zaman herkes tarafından kullanılabileceğine yönelik bir açıklaması bulunmuyor fakat web tarayıcısının arkasındaki geliştirici ekibinin söz konusu güncellemeyi sadece birkaç hafta içerisinde yayımlayacağı düşünülüyor. İnternet kullanıcıları olarak eğer bir sayfanın ekran görüntüsünü almaya ihtiyacınız varsa o zamana kadar ekran görüntüsü almanın alternatif yollarını takip edebilirsiniz.

Chrome Gizli Modda Ekran Görüntüsü Alma Yöntemi

Google Chrome'un Android sürümünü kullanıyorsanız web tarayıcısı ekran görüntüsü almanıza izin vermemektedir ancak Google'ın web tarayıcısının Android sürümünü kullanırken ekran görüntüsü almanın başka yolları da vardır. Örneğin, Google Play Store'da yer alan ekran görüntüsü alma veya ekran kaydetme uygulamaları size bu konuda yardımcı olabilecek en iyi araçlardandır. Bu araçları kullanarak Google'ın ekran görüntüsü almanızı engellemesinin önüne kolaylıkla geçebilirsiniz.