Kuzeniniz için İyi Haber: Chrome'un Gizli Modu Önemli Bir Yenilikle Güncellenecek

Google Chrome mevcut durumda en popüler internet tarayıcısı konumunda ve bu unvanı bırakmak gibi bir niyeti de yok gibi gözüküyor. Şirket, popüler internet tarayıcısında yer alan Gizli Sekme üzerinde bazı önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar!

Gizli Sekmeye Erişmek Çok Daha Kolay Olacak

Mevcut durumda gizli sekmeye erişmek isteyen kullanıcılar öncelikle Google Chrome'u açmalı, ardından CTRL + SHIFT + N kombinasyonu ya da ayarlarda yer alan butonu kullanarak gizli sekmeye geçiş yapmalı. Öte taraftan Google, bunu çok daha kısa bir sürede yapabilmenize olanak sunacak.

Yeni bir rapora göre Google, gizli sekmeye geçişi hızlandıracak bir kısayol üzerinde çalışıyor. Bu sayede Windows ya da Mac kullanıcıları masaüstüne Google Chrome'un gizli sekme modunu kısayol olarak ekleyebilecek ve direkt olarak gizli sekmeyi başlatabilecek.

Bu özelliğin en azından şu aşamada kullanılabilir olmadığını hatırlatalım. Gelişmeler oldukça sizleri haberdar edeceğiz. Peki siz bu güncelleme hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce böyle bir kısayola ihtiyaç var mı? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.