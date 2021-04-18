Chrome Kapatılan Sekmeleri Açmak Daha da Kolaylaşıyor

Chrome kapatılan sekmeleri açmak çoğu internet kullanıcısına göre bazen son derece hayat kurtarıcı olabiliyor. Bu özellik, Google Chrome kullanan hemen hemen her kişinin tahmin edebileceği üzere kullanıcıların isteyerek ya da yanlışlıkla kapattığı son sekmeleri geri yüklemesini sağlamak için geliştirildi.

Web tarayıcısı olarak Google Chrome kullanıyorsanız açık sekmelerin yanlışlıkla kapatılmasının ne kadar can sıkıcı olduğunu ve son kapattığınız sekmede hangi sitenin açık olduğunu hatırlamamanın durumu ne kadar kötüleştirdiğini biliyorsunuzdur.

Digital Information World'ün aktarmış olduğu bilgilere göre Chrome'da kapatılan sekmeleri geri yükleme özelliği kullanıcıların işini daha da kolaylaştırmak için yeniden ele alınıyor. Google Chrome geliştiricileri şimdi "yeni kapatılan sekmeler" isimli yeni bir bölümü kullanıcıların deneyimine sunarak kullanıcıların bu sorunla karşılaşmasının önüne geçmeye çalışıyor. Yeni özellik sayesinde yanlışlıkla kapattığınız sekmeleri hızlıca geri yükleyebilecek ve ne kadar zaman önce yanlışlıkla kapatmış olursanız olun, istediğiniz siteyi bulabileceksiniz.

Chrome Kapatılan Sekmeleri Açmak Saniye Sürecek

Yeni özellik ilk olarak Chromium Gerrit'te görüldü. Bu özellik artık Chrome Canary sürümünde de kullanılabiliyor. Bu sürümü kullananlar artık Chrome tarayıcısında yanlışlıkla kapatmış olduğu sekmeleri yeni bir kapatılan sekme arama bölümünden kolaylıkla bulabilecektir.

Yeni arama bölümü sadece son kapatılan 5 ila 10 sekmenin gösterilmesini sağlıyor. Bu bölümden istediğiniz herhangi bir sekmeyi seçebilir ve onu saniyeler içerisinde yeniden açabilirsiniz. Yeni menü ayrıca açılan sekmelerin ne zaman kapatıldığı gibi bilgileri de gösteriyor. Örneğin en son YouTube'un açık olduğu bir sekme kapatılmışsa ve bu 1 gün önce gerçekleşmişse YouTube'un altında "1 gün önce" ibaresini göreceksiniz.

Bu özellik şu anda Chrome Canary 91 ve 92 sürümlerinde kullanılabiliyor fakat özelliğin Google Chrome'a gelmesi biraz zaman alabilir. Yeni sekme özelliği muhtemelen yakın bir zamanda kullanıcılara sunulacak bir Chrome güncellemesi ile gelecektir.

Chrome Yeni Kapatılan Sekmeler Nasıl Açılır?

Google Chrome kapatılan sekmeyi geri açma işleminin süresini kısaltacak özellik, web tarayıcısının sağ üst köşesinde yer alacak bir butonla beraber geliyor. Aşağı ok butonunun üzerine tıkladığınızda son kapattığınız sekmeleri görebilirsiniz. Bunun haricinde Ctrl + Shift + A tuş kombinasyonunu kullanarak arama kutusuna geçebilir veya farenizi kullanarak arama kutusuna tıklayabilir ve son kapatılan sekmeler arasından istediğinizi aratabilirsiniz.