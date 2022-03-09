Google: Chrome, MacOS Bilgisayarlarda Safari’den Daha İyi

Google, son getirdiği M99 güncellemesinin, Apple’ın kendi testlerinde bile rekor kırdığını söyledi. Chrome’un MacOS işletim sisteminde Safari’den daha hızlı çalıştığını söyleyen Chrome ekibi, 300 puanla rekor kırdığını belirtti.

Google, Chrome'un MacOS Bilgisayarlarda Safari’den Daha İyi Olduğunu İddia Ediyor

Chrome M99 güncellemesinin Apple'ın WebKit ekibi tarafından geliştirilen benchmark sistemine göre 300 puan alarak rekor kırdığı belirtiliyor. Speedometer benchmark sistemi, bir web uygulamasının farklı teknolojiler altında çalışırken nasıl bir deneyin verdiğini ölçümleyen bir sistem.

Google, testlerini 10 çekirdekli M1 Max işlemci ve 64 GB RAM'e sahip 14 inç MacBook Pro'da gerçekleştirdiğini söylüyor. 16 GB RAM'e sahip 13 inç M1 destekli MacBook Pro'da da benzer bir sonuç elde ediliyor. Elde edilen sonuç, Safari'ye göre ortalama olarak yaklaşık yüzde 30'luk bir fark anlamına geliyor.

Web'de gezinme söz konusu olduğunda kullanıcılar için performans çok önemli. Ancak özellikle MacOS bilgisayarlarda Chrome'un sorunu hızlılık veya yavaşlık değil. Chrome tarayıcısı, MacOS bilgisayarlarda sistem kaynaklarını aşırı tüketiyor. Bu nedenle MacOS işletim sistemini kullanan kişiler Chrome yerine Safari’yi terchi ediyor.