Chrome, Reklam İçerikli Sitelere Savaş Açıyor! İşte Yeni Karar

Google Chrome, kullanıcı olmaya devam ediyor. Yeni gelecek olan özellik ile birlikte reklamlara savaş açılacak.

Chrome, Can Sıkan Videolu Reklamları Engelleyecek!

Google Chrome, tüm sayfayı kaplayan ve can sıkan reklamlara sahi polan internet sitelerini bloklayacağını açıkladı. Toplamda 3 farklı videolu reklam türü engellenecek. Bu reklam türleri sırası ile şu şekilde: 1. geçilmeyen ve 31 saniyeden uzun ve ilk 5 saniyede atlanamayan reklamlar. 2. videonun ortasına başlayan reklamlar. 3. videonun üstünde çıkan reklamlar.

Şirketin çalıştığı "Daha İyi Reklam Koalisyonu" yaptığı açıklamada bu tür reklamlar barındıran sitelerin 4 ay içerisinde reklamları durdurması gerektiğini söyledi. YouTube'da alınan karara uyum sağlayacak. Böylece YouTube'da da ilk 5 saniyede atlanamayan reklamlar karşımıza çıkmayacak. İzleyiciler için böyle bir değişikliğin son derece olumlu bir şekilde görüleceğini kesinlikle söyleyebiliriz.

5 Ağustos 2020'den itibaren bu rahatsız edici reklamları gösteren sitelerin engelleneceği söylendi. Sizler yeni karar hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!