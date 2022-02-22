Chrome Şifreleri Hatırlamayı Kolaylaştırıyor!

Google, Chrome şifre yöneticisi içinde, yalnızca şifreleri manuel olarak kaydetmenize izin veren değil, aynı zamanda başka bir yere kaydetmeniz gereken yararlı notları da ekleyen bir özellik geliştiriyor. Detay, Reddit kullanıcısı u/Leopeva64-2 tarafından keşfedildi ve bu özelliğin şu anda yeni özelliklerin genel kullanıma sunulmadan önce beta testi için kullanılan Chrome tarayıcısı Chrome Canary sürüm 101'de yayında olduğu belirtiliyor. İşte detaylar!

Google Chrome Şifre Yöneticisi Yenileniyor

Manuel olarak şifre eklemek, Google Chrome şifre yöneticisinde şu anda depolanan kayıtlı bilgiler üzerinde daha iyi kontrol sağlayarak, her web sitesini ziyaret etmenize ve kaydedilmek üzere bilgilerinizi yüklemenize gerek kalmamasını sağlar. Bu aynı zamanda, kullanıcı adı veya e-posta adresi gibi başka hiçbir oturum açma bilgisi olmadan birden çok parolanın kaydedildiği hataları ve durumları temizlemeyi de kolaylaştırır.

Yanındaki göz simgesini seçerek parolanızı kolayca gösterebileceğiniz için, not alanına herhangi bir parola ipucunu kaydetmeniz pek olası değildir. Ancak bu, güvenlik sorularının yanıtlarını veya hatta açık hesaplarınızı minimumda tutmak istiyorsanız, hizmete kaydolduğunuz ve hizmeti en son kullandığınız tarihi kaydetmek için yararlı olabilir.

Diğer çoğu şifre yönetimi hizmetinin de gerçek şifrelerle birlikte kaydedilen tüm bilgileri şifrelediği göz önüne alındığında, Google'ın bu detayı gözden kaçırması olağandışı olacaktır ancak bu özellik genel kullanıma sunulana kadar kesin olarak bilemeyeceğiz. Neowin'in kendi raporunda belirttiği gibi, bu, aynı zamanda Chromium'a dayalı olması koşuluyla, Microsoft Edge web tarayıcısına da sunulabilecek bir özellik.

Ancak bunun için henüz erken ve şu anda Microsoft Edge Insider kanallarında test edilmekte olan bu özelliğe benzer bir şey bulunmuyor. Söz konusu özellik ödeme bilgileri veya kartlarınızdaki son kullanma tarihi gibi ziyaret ettiğiniz her web sitesine özgü küçük yararlı bilgileri kaydetmenize olanak tanıyacak. Böylece online sitelerden alışveriş yaparken kart bilgilerinizi tekrar ve tekrar girmek zorunda kalmayacaksınız.

Bu özelliğin şu anda denendiği göz önüne alındığında, Chrome tarayıcısının genel sürümüne asla geçmeme ihtimali var ki bu gerçekten utanç verici olur.

Şifrelerinizi veya özel bilgilerinizi çevrimiçi bir sisteme kaydetmek endişeye yol açabilir ancak Chrome zaten içinizi rahatlatabilecek birçok özelliğe sahip. Mesela Chrome şifre yöneticisi, bir şifrenin zayıf olup olmadığını veya çevrimiçi bir veri ihlalinde ortaya çıkıp çıkmadığını size bildirir. Parolalarınızı kontrol etmek için, kullanıcıların profilinizin altında görünen anahtar simgesine tıklamaları yeterli olacaktır.

Yine de, herhangi bir özel bilgiyi tarayıcınıza kaydetme konusunda endişeleriniz varsa, ya LastPass gibi daha özel bir hizmet kullanmanız ya da işleri eski moda bir şekilde yapmanız ve bilgilerinizi ya ezberlemeniz ya da kağıda not almanız gerekecek. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.