Chrome Site Verileri Silme İşlemini Kolaylaştırıyor

Siteler tarafından bilgisayarlarda tutulan veriler, zaman zaman çok yer kaplıyor. Chrome site verileri silme özelliği sayesinde, bu verileri kontrol etmenizi ve silmenizi kolaylaştıracak yeni detayları kullanıcılarına sunuyor. Yeni güncelleme ile yeni özelliklere sahip olabiliyorsunuz.

Google kısa süre önce kararlı versiyonda Chrome 96'yı kullanıma sunarak Windows 11 tarzı menüler getirmeye başladı. Kararlı sürümün yanı sıra şirket, kullanıcıların web siteleri tarafından depolanan verileri silmesini kolaylaştırmak da dahil olmak üzere birçok yeni değişiklik getiren Chrome 97 beta sürümünü de yayınladı.

Chrome Site Verileri Silme Özelliği Nasıl Kullanılır?

Perşembe günü resmi blog adresi üzerinden yayınlanan bir yazı ile Chrome 97 Beta Sürümü hakkında ilk bilgiler paylaşılmıştı. Beta sürümüyle birlikte gelen en önemli yenilik, site depolama ayarlarını basitleştirmesi oldu.

Kullanıcılar verileri silmek için ilk olarak Ayarlar > Gizlilik ve Güvenlik > Site Ayarları > Dosyalar seçenekleri takip edilmeli. Sonrasında karşılarına çıkan ekranda Depolanan İzinleri ve Verileri Görüntüle sekmesine gitmelisiniz. Bu sekme içinde internet siteleri tarafından kayıtlı tutulan tüm verileri görebilir ve silebilirsiniz.

Veriler üzerindeki kontrol seçenekleri ise burada kalmıyor. İsterseniz Ayarlar > Gizlilik ve Güvenlik > Çerezler seçeneğinden ya da direkt olarak adres satırına chrome://settings/siteData yazarak, kontrol edebileceğiniz diğer detayları görebilirsiniz.

Google, bu değişikliğin kullanıcılar için daha net bir deneyim sağlayacağına ve kullanıcıların yanlışlıkla bir web sitesini çalışamaz hale getirme olasılığını azaltacağına inanıyor.

Bu değişikliğin yanı sıra Chrome 97 beta, bir ekranın HDR'yi destekleyip desteklemediğini kontrol etmek için WebTransport API ve CSS medya sorguları desteği de dahil olmak üzere birkaç yeni iyileştirme getiriyor.

Google Chrome ayrıca, tarayıcının çeşitli gizlilik ve güvenlik denetimlerini anlaşılması kolay bir dilde açıklayan ve bunların tarama deneyiminizi nasıl etkilediğini açıklayan "Gizlilik Kılavuzu" adlı yeni bir özelliği de test ediyor. Özellik şu anda bir bayrağın arkasına gizlenmiş durumda ve devam eden bir çalışma gibi görünüyor.

Chrome 97, beta kanalında kullanıma sunuldu ve hemen yukarıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz. Kararlı güncelleme, yukarıdaki değişikliklerin hepsini içermese de önümüzdeki birkaç hafta içinde yayınlanacak.