Microsoft Defender Chrome'un Son Güncellemesini Virüslü Buldu

Google Chrome son güncellemesi virüslü mü? Microsoft Defender'ın ticari sürümü olan Microsoft Defender Gelişmiş Tehdit Koruması tarafındna yapılan son taramada Google Chrome'un riskli olduğu gözlemlendi. Peki ya Google Chrome son sürüm güncelleme yüklenmeli mi? İşte detaylar.

Microsoft ticari antivirüs ürünü Microsoft Defender Gelişmiş Tehdit Koruması (ATP), Chrome'un en son güncellemesini Funvalget arka kapısına bulaşmış olarak etiketledi.

Defender antivirüsünün kurumsal güvenlik çözümünün ticari sürümü olan Microsoft Defender Gelişmiş Tehdit Koruması, son Google Chrome tarayıcı güncellemesini arka kapı truva atına sahip olduğunu söylüyor.

Chrome son güncellemesi virüslü mü?

ZDNet tarafından paylaşılan ekran görüntüsünde de görülebileceği üzere bu tespitler, Google'ın dün gece yayınladığı Chrome tarayıcının son sürümü olan Google Chrome 88.0.4324.146 versiyonunu kapsıyor.

Kullanıcıların aldığı ekran görüntülerine ek olarak Twitter'daki bazı sistem yöneticileri bu durumu bildirmeyi ihmal etmedi. Defender ATP uygulaması, Chrome v88.0.4324.146 güncelleme paketinin "PHP / Funvalget.A" adında genel bir arka kapı truva atı içerdiğini iddia ediyor. Hatta Microsoft Defender tarafından yapılan uyarıya göre, Chrome'un son sürümünde birden fazla zararlı dosya parçası bulunuyor.

Sistem yöneticileri şu anda bu tespitin gerçek bir tehdit olmadığını doğrulaması için Microsoft'tan resmi bir açıklama bekliyorlar. ABD'li teknoloji devi ise şu ana kadar bir güncelleme paylaşmış değil.

Güvenlik uzmanlarına göre nuhtemelen bu hatalı bir tespit. Ancak Microsoft'tan gelecek resmi bir duyuruya kadar Chrome'un yeni güncellemesinin bekletilmesi tavsiye ediliyor.

Bu virüs WhatsApp mesajlarını tehlikeye atıyor

Ayrıca geçtiğimiz günlerde Android kullanıcılarının WhatsApp mesajlarını tehlikeye atan farklı bir uygulama grubu tespit edilmişti. WhatsApp kullanıcıları için risk oluşturan yeni bir virüs ortaya çıkmış olabilir.

WhatsApp Messenger virüsü hakkında açıklamada bulunan güvenlik araştırmacısı Lukas Stefanko, “Bu kötü amaçlı yazılım, alınan herhangi bir WhatsApp mesaj bildirimini kontrol edebiliyor ve kurbanın telefonundan diğer kullanıcılara da (virüsü) yayabiliyor” şeklinde konuştu.

Peki ya siz Google Chrome son sürüme dair herhangi bir güvenlik zaafiyeti yaşadınız mı? Google Chrome 88.0.4324.146 sürümüyle birlikte oluştuğu düşünülen bu durumla ilgili düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.