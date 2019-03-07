Chrome'u Hemen Güncelleyin! Önemli Bir Açık Kapatıldı

Dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcısı Google Chrome için önemli bir güncelleme yayınlandı. Yakın zaman önce keşfedilen önemli bir açığı kapatan güncellemenin ardından bütün kullanıcıların tarayıcılarını güncellemeleri istendi.

Geçtiğimiz günlerde gün yüzüne çıkan güvenlik açığının FileReader API üzerinde yaşandığı söylenmişti. FileReader API üzerindeki açık sonrasında internet sitelerinin, çok sayıda spam yapan siteler ile özgün içerikli siteler arasındaki farkı belirleyip, orijinal içerikli siteleri üst sıralarda tutmak ve çöp diye tabir edilen siteleri belirlemek amacıyla Google'ın oluşturduğu bir site eleme sistemi olan sandbox ve native kodlarında değişiklik yapabilmelerinin önü açılmıştı. Bunu kullanan sitelerin kullanıcı deneyimini düşürdüğünü fark eden Google, açığı kapatmak adına harekete geçmişti.

Bugün itibarıyla Android ve PC için yayınlanan Chrome 72.0.3626.121 sürümü ile mezkur hatanın giderildiği söylendi. Chrome kullanıcılarından tarayıcılarını güncellemeleri dile getirildi. Chrome tarayıcınızın otomatik güncellenmemesi durumunda ise daha önce hazırladığımız Google Chrome Nasıl Güncellenir? yazımızı ziyaret edebilirsiniz. İkinci bir seçenek olarak ise hemen aşağıda yer alan Google Chrome’un son sürümünü Chrome indir tuşuna basmak suretiyle edinebilir ve açığı kapatabilirsiniz.