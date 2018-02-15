Chrome'un Reklam Politikası Yenilendi, Pop-up Reklamlara Son!

Dünyanın en popüler internet tarayıcısı Google Chrome, yepyeni bir reklam engelleme özelliğini devreye aldı. Bu özellik ile beraber sitelerde yer alan 8 ayrı reklam türü kullanıcılara gösterilmeyecek. Bunların başında aniden çıkan pop-up reklamı yer alıyorken, yeni politikayla birlikte sitelerde hızlıca dolaşmak daha kolay bir hal alacak.

Kullanıcılarından aldığı şikayetler doğrultusunda Chrome'un reklam politikasında değişikliğe giden Google, artık daha az reklam gösterecek. "Better Ads Standarts" (İyi reklam standartları) ismi verilen uygulama çerçevesinde pek çok türdeki reklamı otomatik olarak kaldıracak olan şirket, yeni politikasını bugün itibarıyla ABD üzerinde başlattı. Ülkemize de birkaç gün içerisinde gelmesi bekleniyor.

Bu konu hakkında açıklamada bulunan Chrome'un başkan yardımcısı Rahul-Roy Chowdhury, reklamların bir süre sonra can sıkıcı bir hal aldığını dile getirdi. "“Bazı reklamlar kullanıcılarımızı çok rahatsız ediyordu. Öyle ki nereden kapatacaklarını bile bulamıyorlardı. Rahatsız edici reklamlar bizim internette sevgimizi azaltıyor” ifadelerini kullanan Chowdhury, yeni uygulamayla beraber hem site sahiplerinin hem de kullanıcıların memnun olacağını belirtti.

Google'ın Yasakladığı Reklam Türleri