Chrome Uzantıları Banka Bilgilerinizi Görebiliyor!

İnternet tarayıcınızı çeşitli uzantılarla destekliyor musunuz? Cevabınız evet ise, buna hemen bir son vermeyi düşünebilirsiniz. Nitekim Google Chrome uzantıları banka hesabı bilgileriniz dahil olmak üzere hemen her kişisel verinize erişebilme potansiyeline sahip.

Google Chrome Uzantıları Tarayıcı Üzerinde Tam Yetkiye Sahip!

Yakın zamanda Google Chrome'a bir uzantı eklemek istediyseniz, ortaya çıkan bildirim kutucuğunu görmüş olmalısınız:

"Bu uzantı şunları yapabilir: - Ziyaret ettiğiniz internet sitelerindeki tüm verilerinizi okuma ve değiştirme - İş birliği yapan yerel uygulamalarla iletişim kurma - Gizlilik ayarlarınızı değiştirme"

Bu bildirim, kullanmakta olduğunuz ya da az sonra kullanmaya başlayacağınız eklentinin ya da uzantının, ziyaret ettiğiniz tüm internet sitelerinde tam erişime sahip olduğu anlamına geliyor. Uzantıların pek çoğu hangi internet sitelerine göz attığınızı görebilir, içeriğini okuyabilir ya da yazdığınız şeyleri izleyebilir. Hatta internet sitelerini, örneğin fazladan reklam ekleyerek, değiştirebilirler.

Bu durumda kullandığınız uzantı bir şekilde sahte bir eklenti ise ya da kötü bir amaca hizmet ediyorsa yazdığınız e-postalardan girdiğiniz şifrelere, ziyaret ettiğiniz internet sitelerinden kullanmakta olduğunuz kredi kartlarına kadar pek çok bilgiye erişebilir.

Dolayısı ile çevrim içi bankacılık işlemlerini kullanırken şifrenizi görebilirler ya da oturum açtıktan sonra siz neler görüyorsanız, onlar da bunu görebilir. Bitti mi? Hayır. Siz görüntülemeden önce çevrim içi bankacılık sayfasını dahi değiştirebilirler.

Şimdi, işleri biraz basitleştirme zamanı. Öncelikle her eklenti çevrim içi bankacılık hesabınıza erişemez. Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox ya da Apple Safari gibi modern internet tarayıcılarında uzantıların çeşitli izin sistemleri bulunur.

Örneğin büyük bir kısmı, siz o uzantının düğmesine tıkladığınız an çalışır. Bu da siz o düğmeye tıklayana kadar internet sitesindeki herhangi bir bilgiyi göremeyecekleri anlamına gelir. Öte taraftan kullanıcıların sıkça tercih ettiği uzantıların önemli bir kısmı her internet sitesinde çalışmaya yetkilidir.

Ne Yapmalısınız?

Öncelikle bir tarayıcı uzantısı yükleyecekseniz, bunu birkaç kez düşünün. Belki de bu ihtiyacınızı bir uzantıya ihtiyaç duymadan karşılayabilirsiniz. Eğer bu kesinlikle gerekiyorsa, yalnızca güvendiğiniz geliştiriciler tarafından yayınlanan uzantıları kullanın.

Bunun ardından eğer kullandığınız aktif uzantılar varsa, bunları teker teker gözden geçirin. Bunu yapmak oldukça kolay. Google Chrome için tarayıcıya chrome://extensions/ yazmanız yeterli olacaktır. Ardından Enter butonuna basın ve kullanmakta olduğunuz uzantılara göz atın.

Açılan pencereden kullanmadığınız ya da güvenmediğiniz uzantıları kaldırabilir, kullandığınız ancak kısıtlamak istediğiniz uzantıların izinlerini ve erişimlerini de kontrol edebilirsiniz. Bu sayede maksimum güvenliği sağladığınızdan emin olun.