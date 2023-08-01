Chrome, Web Sitesi İzinlerine Yeni Bir Özellik Getiriyor!

Chrome, web siteleri tarafından coğrafi konum, kamera veya mikrofon izinlerini vermeniz istendiğinde size yalnızca iki seçenek sunuyordu. Bunlar; kalıcı olarak erişim vermek için İzin Ver ya da tamamen kapatmak için Engelle seçenekleriydi. Yeni gelecek özellik sayesinde artık bu iki seçeneği kullanmak mecburiyetinde kalmayacaksınız.

Google, bu ayın sonlarına doğru kullanıma sunacağı Chrome 116'da uygulamaya başlayacağı yeni izin seçeneğini blog sayfasından duyurdu. Buna göre; konumunuza, kameranıza veya mikrofonunuza erişmek isteyen sitelere geçici erişim izni vermenize olanak tanıyacak yeni bir seçenek sunacağını bildirdi.

Tek Seferlik İzinler Nasıl Kullanılacak?

Android'lerdeki 'Yalnızca bu sefer' sekmesine benzer bir seçenek olacak tek seferlik izin butonu; web sitesi izinleri için kalıcı bir karar vermeye hazır olmayan kullanıcılara yönelik olacak. O an bir karar verip web sitesine tek seferlik izin veren kullanıcılar, bir sonraki site ziyaretinde aynı soruyu tekrar görecektir.

Bu güncellemeden önce web sitesi izinleri için Chrome'un ayarlarına manuel olarak gitmeniz gerekiyordu. Artık otomatik olarak karşınıza gelecek seçeneklerden birini tercih etmeniz yeterli olacak.

Tek seferlik izinler bazı koşullardan sonra sona erecek. Bunlar; web sayfası kapatılıp yeniden açıldığında, 5 dakikadan uzun bir sürede sayfayla etkileşimde bulunulmadığında, Ayarlar menüsünden veya Çok Amaçlı Adres Çubuğundan izinler manuel olarak iptal edildiğinde, iznin ilk verilmesinin üzerinden 16 saat geçtiğinde.

Bu yeni seçenek şimdilik yalnızca masaüstü için geçerli olacak. Ancak çok yakında mobil sürümünün de gelmesi bekleniyor.

Siz bu tek seferlik izin seçeneğini kullanacak mısınız? Düşüncelerinizi bizimle yorumlar kısmında paylaşabilrsiniz.